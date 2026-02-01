台中和尚猛撞賓士！拉扯警「拒酒測」暴衝突 遭壓制在地上銬

記者林意筑／台中報導

林男不慎撞上路邊停駛的賓士車。（圖／翻攝畫面）

台中市北區崇德殯儀館附近，昨（31）日晚間6時許，有名身穿袈裟的和尚遭2名員警壓制在地，許多民眾見狀紛紛拿出手機拍攝，影片上傳至網路後引發熱議，不少人懷疑和尚疑似酒駕肇逃。對此警方說明，男子疑似因低血糖導致操作不慎，自撞路邊停放的1輛賓士車，因圍觀民眾太多導致情緒激動，與員警爆發推擠拉扯進行抗拒酒測，員警才當場實施保護管束。

事故發生後林男未停下查看，反而向前滑行至崇德殯儀館旁遭熱心民眾攔下。（圖／翻攝畫面）

透過網路社群Threads上流傳的畫面可見，一名穿著袈裟的男子神情飄移、腳步不穩，狀態與喝酒醉雷同，且情緒激動與員警發生推擠拉扯，肇事後又抗拒酒測，讓眾多網友以為和尚酒駕自撞，貼文曝光後引發熱議，有人開玩笑回應「法號是『酒空』嗎？」、「我佛慈悲，我喝四杯」、「貧僧法號海尼根」等。

廣告 廣告

林男因情緒激動與員警爆發拉扯，遭警方壓制進行保護管束。（圖／翻攝自Threads @sup5801_）

對此轄區警方說明，昨日晚間6時55分許，接獲民眾報案稱，在北區五義街靠近崇德路口處有車禍發生，員警獲報後前往現場處理。經調查，穿著袈裟的和尚是57歲林男，當時駕駛轎車時因血糖過低，行駛時不慎撞上路邊停駛的黑色轎車，事故發生後向前滑行約50公尺至崇德殯儀館旁，遭熱心民眾攔下。

林男事後供稱，因血糖過低才撞車肇事。（圖／翻攝自Threads @sup5801_）

據了解，員警在現場也要求林男進行酒測，但疑似因現場圍觀民眾多，導致林男情緒激動，與員警爆發推擠拉扯，且抗拒進行酒測，由於林男行為恐造成自傷或傷人之虞，2名員警才立即進行保護管束，通報119救護車到場，待林男恢復理智後進行酒測，無酒精反應，隨即將其送醫治療。

更多三立新聞網報導

雲林台3線驚悚對撞！休旅車「失控逆向直衝」猛撞轎車 5人急送醫

梧棲傳哀號聲！台中男「鐵棍虐毆黑狗」畫面曝光⋯7秒狠抽暴打7下

狠心媽灌不明藥害死2子！高大成揭「緩慢折磨」真相：至少2小時才致死

南屯市場暗夜惡火！延燒2店面火光沖天 民眾曝：幾天日聞到燒焦味

