台中和平甜柿、西瓜李「雨襲落果」 農民心淌血

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西瓜李落果裂果嚴重。（圖／東森新聞）





中部地區連日降下豪雨，果園、菜園以及養殖魚塭都受到嚴重影響。台中和平區的甜柿與西瓜李出現大量落果、裂果情況；而雲林正值採收期的花生、空心菜及文蛤，也因泡水及水質改變，面臨收成受損危機。

豪雨下了一整夜，梨山果園裡尚未成熟的甜柿掉落滿地，就連即將轉紅成熟的西瓜李，也因吸收過多水分而出現裂果現象，讓農民看了相當心疼。

台中果農：「你看這顆也裂開了，再過三天會更嚴重，整個裂開就像開心果一樣，西瓜李都變成開心果了。」

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台中市和平區梨山地區盛產甜柿與西瓜李，其中西瓜李原本即將進入採收期，卻碰上這波豪大雨，辛苦栽種的成果恐怕大打折扣。同樣受到雨勢衝擊的，還有雲林的空心菜農。

雲林菜農：「土壤太濕，雨又一直下，菜都倒了。倒了就很難採收，田裡又積水，只能用割的。」

大片空心菜倒伏泡在水中，農民只能冒著雨搶收，盡可能減少損失。而養殖文蛤的漁民，同樣欲哭無淚。連日降雨讓大量淡水流入魚塭，降低水體鹽度，導致文蛤無法適應，大量死亡。為了降低損失，漁民只能提前捕撈，搶收還能上市的文蛤。

雲林文蛤養殖戶：「這些都死掉了。最怕一直下雨，雨太多水質會變淡，文蛤受不了就會死掉。」

另外，雲林盛產的花生目前也進入採收期。原本準備曝曬的花生碰上大雨，農民只能緊急以塑膠帆布覆蓋，但又擔心長時間悶住，導致花生發霉腐爛，失去販售價值。

雲林農民：「悶一、兩天還好，如果超過太多天就不行了。」

雲林縣政府農業處表示，後續將協助花生農進行乾燥處理，降低損失。

不過這波西南氣流持續挾帶大量水氣，可能帶來致災性豪雨。面對變化莫測的天氣，農民與漁民只能一邊搶收、一邊緊盯天候變化，希望老天爺手下留情，不要讓大半年的辛苦心血，全都付諸流水。

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