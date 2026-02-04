台中和平里福德祠歡慶土地公尾牙 參拜人次破千再創新高

和平里福德祠歡慶土地公尾牙參拜人次破千再創新高





台中市北屯區和平里福德祠昨天舉辦慶祝土地公尾牙活動，現場香火鼎盛，吸引破千人次在地居民前來祈福，北屯區和平里長參選人張又仁更安排土地公寶寶現場發元寶糖與人同樂，吸引信眾爭相索取。雖現場人數眾多，但因廟方管控得宜，活動流暢有序，在溫馨熱鬧的氣氛中圓滿落幕。

和平里長參選人張又仁特別安排土地公寶寶到場同樂

北屯區和平里長參選人張又仁特別安排土地公寶寶到場同樂，其可愛討喜的造型吸引民眾爭相合影，現場並發送象徵招財納福的元寶糖與民眾結緣，受到大小朋友歡迎，現場索取踴躍、笑聲不斷。張又仁表示，土地公尾牙除了是重要的民俗信仰活動，更是凝聚鄰里情感、促進社區交流的時刻，他身為在地和平里民，長期以來都在和平里福德祠參拜，對土地公的庇佑心懷感念，所以今天特別準備了元寶糖分享給大家，希望把土地公庇佑的福氣與祝福分享給每一位鄉親，也祈求在新的一年大家都能平安順遂、福氣滿滿！

和平里福德祠廟方更準備大量雞酒、麵線與油飯，提供參拜民眾自由享用，象徵分享福氣、庇佑平安，深受居民好評；現場香火鼎盛，雖湧入破千人次民眾參拜，但在主委蔡安及委員志工們的通力合作下，分工明確，發放物資過程流暢有序，活動在溫馨熱鬧的氣氛中圓滿落幕，為地方迎接新的一年注入滿滿祝福。



