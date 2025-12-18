台中和平馬崙山步道２登山客遭虎頭蜂螫傷 上月底至今１１人傷

台中市和平馬崙山步道昨日發生一男一女登山客遭虎頭蜂螫傷，台中市消防局搜救人員獲報前往救援。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市和平馬崙山步道四公里處十八日又有登山客被虎頭蜂螫傷，一男一女被螫傷，意識清楚，其中一人頭與手被螫十五處，由台中市消防局搜救人員背負下撤；抵達登山口後，一人拒絕就醫，一人送醫救治；該路段上月底至今已有十一名登山客被虎頭蜂螫傷。

台中市消防局昨日上午十時三十三分獲報，和平區馬崙山登山步道四公里處，有民眾遭虎頭蜂螫傷，派遣和平、谷關分隊，出動消防警備車、救護車各二輛，八名搜救人員前往救援。

搜救人員接觸到傷者時，七十歲男子與五十五歲婦人，二人意識清楚，其中婦人頭與手遭螫傷約十五處，肢體無力、無法行走，由搜救人員背負下撤，處置後送醫治療，另一民眾拒絕送醫。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，被蜂蜇時除可先冰敷外，儘速就醫，若出現胸悶、喘不過氣狀況，最好快到最近醫療院所治療；山上虎頭蜂比較毒，許多民眾常會塗抹牙膏或撒泡尿在傷口上，這些都無助解毒，還有可能造成傷口感染。

和平區馬崙山步道已不是第一起有蜂螫咬事件，上月三十日，八人登山團體到台中和平馬崙新山線步道登山，途中遇到虎頭蜂群，其中六人被螫傷急送醫，有人頭部和手腳共十四處被螫傷最嚴重。