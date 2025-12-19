台中唯一白派地標豪宅獲銀行團聯貸 六度更名後重啟銷售

台中唯一白派地標豪宅在「立愷投資」正式接手後重啟銷售。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

由普利茲克建築獎得主、國際建築大師Richard Meier設計的台中七期市政路地標豪宅，在歷經產權及貸款等風波後，六度更名後以「RM市政9號」為案名重啟銷售。

「RM市政9號」與台北信義區豪宅「琢白」系出同門，均是國際建築大師Richard Meier在2021年正式告別建築舞台，現代白派建築成為無法複製的經典。過去複雜的產權問題於2025年正式解決，由「勤業眾信聯合會計師事務所」與安泰銀行、永豐銀行等8家銀行共同成為接管人，並以「全權且獨家委託」方式由立愷投資接手未來銷售與過戶事宜。

「立愷投資」正式接手後，根據內政部實價登錄網站，上半年已有一筆成交紀錄，近期也成交3戶以上，等同宣告市場可正常交易。「RM市政9號」樓高41層、全棟147戶採單層130坪均質規劃，擁有三面採光優勢，高樓層視野可盡覽台中盆地日夜景致。外觀由Richard Meier設計，公設邀請全球四季酒店御用室內設計團隊Yabu & Pushelberg規劃，注入國際高奢酒店的美學。

「立愷投資」董事長栗志中原本是一眼就愛上這棟建築的買家，他最愛的是室內溫水泳池會所，以石材肌理打造的泳池空間及頂上「Splash」藝術光點，似星空灑落水面。他用「好野人蓋的厝」形容這棟建案，一樓是11米挑高純白迎賓大廳，以Richard Meier標誌性白色幾何框景，大面窗、大浮壁，牆上潑墨山水畫作、不鏽鋼巨岩雕塑，將景致轉譯成當代東方意境，選用Yabu Pushelberg設計的傢俱，二、三樓由Yabu Pushelberg設計整層樓公設，餐飲空間規劃中式私廚宴會廳串連交誼廳、西式餐廳與品酒室，另有健身房、兒童閱讀室、棋藝室，銷售團隊表示，一天只要帶看兩組就日行萬步以上，空間真的很大。