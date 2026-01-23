台中商圈首辦成果展！歲末回饋購登場特色伴手禮齊聚

台中市商圈聯誼會23日舉辦2025年度成果展示及歲末回饋GoGo購活動。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

由台中市經發局輔導的台中市商圈聯誼會23日舉辦「台中市商圈2025年度成果展示—歲末回饋GoGo購」活動，搭配歲末年終節慶氛圍，展現2025年商圈特色亮點與發展成果，包含商圈會員店家行動支付使用率已達6成、年度商圈評鑑頒獎及特色商圈年度成果展區，一次呈現商圈在數位應用與特色發展上的多元表現。

台中市商圈聯誼會總召王允伶說明，商圈聯誼會長期以來用心推動商圈發展，積極促進各商圈之間的交流與合作，本次首度辦理大型成果展示與歲末回饋活動，將商圈在地人文風貌、特色產業與生活故事一次呈現給市民與遊客，特別規劃由各商圈組成的「商圈展區」推廣攤位。包含本次榮獲評鑑最佳優質商圈獎的美術園道商圈及一中商圈，還有糕餅一條街自由路商圈的太陽餅禮盒、東勢商圈結合包裝減量及低碳推出「綠生活禮盒」、谷關商圈融合在地食材開發的「五葉松餅」及「水梨啤酒」等，讓民眾透過多元方式認識台中市各地商圈風貌，共同感受在地商業活力。

經發局副局長林敏棋（右三）邀請市民朋友一起走進台中市商圈。（記者楊文琳攝）

經發局專委龍明成表示，感謝各商圈長期配合市府推動各項振興經濟與商圈升級措施，藉由每個月各商圈輪流舉辦商圈聯誼交流會，彼此交流經驗、分享做法，激發商圈經營的新思維，也持續找出更多發展新契機；再結合台中購物節、鍋烤節及物調券等大型活動，把人潮帶進商圈、把消費留在地方，串聯在地店家推出優惠與專屬行銷，帶動百工百業與微型經濟發展，讓城市經濟動能持續累積。

經發局補充，現場活動由東海藝術街商圈專業茶師設置茶席，提供民眾品茶與交流的機會，另適逢農曆新年前夕，安排后里泰安商圈書法老師現場揮毫，現場書寫並贈送春聯予參與活動的民眾，提前感受鄰近農曆年節的濃厚年味，誠摯邀請市民朋友走出家門、走進商圈，感受濃厚的年節氛圍與人情味。