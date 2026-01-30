台中商圈驚傳大火 8間店面連環燒、加油站驚險斷油防爆炸



台中市北屯區崇德路、天津路口今天（30日）上午10時16分發生嚴重火警，濃煙直竄天際，數公里外仍清晰可見。火勢迅速延燒至多間鐵皮結構商家，共8間店面遭祝融吞噬、幾近全毀。所幸經初步清查，並未發現人員受傷或受困。由於火場緊鄰2家加油站，業者第一時間緊急斷油並疏散人員，避免災情擴大；台中市環保局也同步發布空氣品質提醒，呼籲附近民眾關閉門窗。





台中市消防局獲報後迅速動員，第八大隊等多個單位支援搶救，出動消防車30餘輛、消防人員約80人前往現場。由於起火建物多為鐵皮屋，屋內存放大量易燃物，火勢一度猛烈，起火店家包括寢具行、服飾店、美甲美學館、寵物用品店、進口布料行及直播賣衣物倉庫等。消防人員在加油站周邊佈署多條水線進行防護隔離，防止火勢延燒，並成功將火勢控制，目前持續進行殘火處理與安全確認。

緊鄰火場的加油站表示，發現火勢後立即關閉輸油油管、全面停止加油作業，並要求員工及顧客撤離。由於儲油槽位於地底，經評估未受火勢影響，加油站並無安全疑慮。





台中市環保局指出，事發時風場偏西，下風處及周邊地區可能出現異味，已持續透過空氣品質測站與感測設備監控，請附近居民關閉門窗，不必過度恐慌。相關單位已著手釐清起火原因與財損情況，火警詳細調查仍在進行中。（責任編輯：殷偵維）

