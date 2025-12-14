台中商辦高樓外牆遭噴塗鴉 警方循線追查「雪糕刺客」

台中市北區中清路一段商辦大樓外牆遭人高空塗鴉，警方鎖定自稱來自地下塗鴉團隊UKA的「雪糕刺客」謝姓男子涉案。（圖／翻攝畫面）

台中市北區中清路一段一棟16層樓高的商辦大樓，近日外牆高處驚見大片黑白塗鴉，並署名「雪糕刺客」，塗鴉位置自頂樓向下延伸約5至6個樓層，且周邊幾乎無可立足之處，引發外界熱議。大樓管委會發現後已報警提告，警方循線鎖定一名23歲謝姓男子涉有重嫌。

台中市警二分局12月10日接獲報案，林姓大樓主委指，塗鴉位於建築外牆高處，嚴重影響外觀與市容，因此決定提告毀損。

據了解，該棟大樓其中一側外牆無窗戶、無陽台，距離氣窗與冷氣室外機仍有一段距離，幾乎沒有站立或踩踏作畫的可能，而另一側雖鄰近窗戶，但身體延伸角度受限，同樣難以完成如此大面積塗鴉，因此警方研判塗鴉者極可能是從頂樓以垂降方式進行創作。

警方成立專案小組追查，調閱周邊監視器後發現，案發時間為11月18日清晨5時許。進一步比對塗鴉署名「雪糕刺客」，發現社群平台Instagram上有同名帳號，帳號自稱為「插畫師、街頭塗鴉藝術家，來自地下塗鴉團隊UKA」，並曾在限時動態中張貼該棟大樓塗鴉畫面，警方因此初步鎖定謝姓男子涉案。

警方多次致電謝男未果，目前已依法寄發書面通知，通知其到案說明，以釐清實際犯案情形。

第二分局分局長鍾承志呼籲，未經同意在建築物、公共設施或他人財物上噴漆塗鴉，不僅須負擔高額清除與修復費用，更觸犯《刑法》毀損罪面臨刑事責任。

