台中商辦16樓外牆遭塗鴉 署名「雪糕刺客」管委會怒提告

中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中北區中清路上，一棟十六樓高的商辦大樓，最近被發現，外牆多了神秘塗鴉，甚至寫下"雪糕刺客"四個字，而塗鴉位置靠近頂樓，民眾嘖嘖稱奇，塗鴉客到底怎麼辦到的，而大樓主委認為塗鴉已經影響建築物外觀，氣的向警方報案，提出毀損告訴。





商辦大樓外牆，出現一大片，黑白塗鴉，粗曠線條，像上去，像是一串神秘符號，換個角度看，另一面外牆，寫著雪糕刺客四個字，代表什麼意思，讓人摸不著頭緒。神秘塗鴉，出現在台中中清路，這棟16層高建築，不過塗鴉周邊沒有窗戶，也不是架梯能夠抵達的距離，讓人不禁想問，到底怎麼辦到的。

達人揭密，原來從去年開始，塗鴉圈部分人士，興起垂吊作畫的風潮，追求高度上的刺激感，不過這樣的行為，已經觸法，警方鎖定犯嫌，是一名23歲謝姓男子。





警方調查，塗鴉怪客做案時間，在11月清晨五點多，多次嘗試與他聯繫，尚未取得回應，塗鴉動機，有待釐清，只是不管哪種理由，也不能把大樓外牆，當成自己的伸展台，徒增他人困擾。





