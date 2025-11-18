台中問題蛋流向追追追 業者喊冤未使用卻上名單

（中央社記者趙麗妍台中18日電）有關文雅畜牧場的芬普尼雞蛋流向，台中市龍忠蛋行9日向此場進貨，台中市政府17日公布下游35家店，有店家今天喊冤並未用到問題蛋，先後歷經非洲豬瘟及蛋衝擊，生意做不下去，市府則說恐怕有不同牧場的混蛋狀況。

彰化文雅畜牧場生產的雞蛋被驗出有環境用藥芬普尼超標，台中市衛生局10日稽查發現，梧棲區龍忠蛋行9日進貨且販售文雅畜牧場雞蛋，當場要求下架、回收，14日檢驗出爐發現芬普尼代謝物超標。

台中市議會17日召開定期會，多名市議員上午要求衛生局公布龍忠蛋行芬普尼蛋下游店家，避免民眾吃到。台中市衛生局下午在台中市重大食安議題專區公布，龍忠蛋行11月9日向文雅畜牧場進貨的芬普尼問題蛋品35家下游名單。

一家焢肉飯業者告訴中央社記者，根本沒有用到文雅畜牧場的蛋，卻被列在下游店家名單上，要求蛋行業者出面為店家澄清，蛋行至今沒有無動作，痛批蛋行與市府根本互踢皮球，遭殃的還是小店家。

業者指出，蛋籃內都有標示牧場來源，店內的2箱雞蛋分別來自2個牧場，都不是文雅畜牧場，才剛歷經非洲豬瘟疫情影響，店家生意少了一半，昨天下午遭列下游店家，生意立刻又掉了4成。

另外有牛肉麵、烘焙坊的老闆也說，昨天下午有相關單位上門稽查，證實的確不是使用文雅畜牧場的雞蛋，但下午龍忠蛋行下游廠商公布後，自家商店上了名單，生意受到影響。

龍忠蛋行業者今天向媒體表示，35家店是11日前有叫貨的店家，不是全用到文雅畜牧場蛋，為配合市府行政流程，不知為何店家名單外流。

台中市衛生局長曾梓展告訴中央社記者表示，洗選蛋都有標示，龍忠蛋行向文雅畜牧場進貨為籃蛋，籃中雖有標示畜牧場，但雞蛋卻沒有標示來源，憂恐有不同牧場將蛋混為一籃的狀況。

曾梓展指出，35家店名單為龍忠蛋行提供，緊急時刻「料敵從寬」，才將35家店都框列，藉此提醒消費者，店家若是使用9、10日的蛋，則為有疑慮的蛋。（編輯：陳清芳）1141118