台中啟動酒測專案 強化春節交通防護

台中啟動馬上安全酒測專案全面強化春節交通防護。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕春節連假倒數，台中市政府啟動交通安全防線。市長盧秀燕今晚(3日)8點30分到場視察「馬上安全」春節酒測專案，向第一線員警打氣，也呼籲市民配合酒駕攔檢，共同守護用路安全。

盧秀燕表示，再過兩週就是春節，市府提前規劃酒測勤務，台中市也是全國最早啟動春節酒測專案的縣市。專案為期一個月，警方將在各重要路口及高風險時段，執行酒駕、毒駕攔檢，全面提升交通安全。

她指出，今年為馬年，市府以「馬上安全」作為專案名稱，象徵行動快速、執法有力，更要以充足馬力守護市民平安。盧秀燕也提醒，春節聚會多，切勿心存僥倖酒後駕車，讓所有市民都能平安過好年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

