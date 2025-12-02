台中啟動雙軌計畫去化日產廚餘目標1年後零焚化

中央宣布2027年於一年後全面禁用廚餘養豬，但台中市每日產生約270至280公噸廚餘，去化壓力備受關注。台中市環保局長吳盛忠表示，台中市文山焚化爐緊急向民間企業租借脫水設備，廚餘經過脫水設備，固態與液體分離，固體可當燃料或高效能堆肥，液體則用作沼氣發電或肥料。

吳盛忠表示（見圖），市府已同步啟動「緊急應變計畫」與「中長期規劃」，目標在1年期限內，完成廚餘由源頭到終端的能源化、資源化轉型，原則上未來不再以焚化方式處理廚餘。

廣告 廣告

吳盛忠說，廚餘因含水量高，不論掩埋或焚化都不理想，因此緊急階段首要提升脫水及固液分離能力。首套脫水設備已於11月30日安裝，每小時可處理5至6公噸，若採16小時兩班制，每日可處理約80噸；第二套設備也將於近日進場，每小時再提供3至5噸處理量。

此外，市府並同步強化既有設施，包括提升外埔生質廚餘廠厭氧發酵處理熟廚餘比例，初步測試顯示產氣量可增加1.1到1.3倍；另透過將廚餘打碎後送進汙水處理廠進行共消化，以增加整體處理效率。在中長期規劃部分，市府將全面走向「能源化與資源化」，包括以共消化產生沼氣並尋找可轉電設施，廚餘液體將製成堆肥，固體部分則持續優化技術，以達到不進焚化爐的最終目標。