台中啟用毒品唾液快篩首日即查獲陽性 警方高強度執法全面打擊毒駕

記者陳佳鈴／台中報導

為了有效遏止毒駕威脅，台中市警察局自11月起全面導入內政部警政署推行的「毒品唾液快篩」新制。首日執法即查獲疑似毒駕案件，顯示警方對毒駕行為採取「零容忍」態度。

台中市警察局指出，本月正式引進唾液毒品快篩試劑，並在上線前完成前線員警的專業訓練，包含檢測程序、執法流程與證據採集，以確保新制推動順暢。依據11月19日修正後的《違反道路交通管理事件統一裁罰基準與處理細則》第19條之4，以及警政署20日啟動的《取締疑似施用毒品後駕車作業程序》，全市已同步啟動快篩攔查機制。

啟用當日，第六分局即攔查到首件唾液快篩呈陽性的駕駛。警方依程序隨即採集尿液送交鑑驗，並依《毒品危害防制條例》與《刑事訴訟法》展開後續調查，以釐清駕駛行為是否構成公共危險罪。

啟用當日，第六分局即攔查到首件唾液快篩呈陽性的駕駛。（圖／翻攝畫面）

依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，駕駛人經唾液快篩呈陽性者，將面臨 3萬至12萬元罰鍰，車輛將當場移置保管，駕照吊扣1至2年；若駕駛拒絕接受檢測，更會遭處 18萬元罰鍰、吊銷駕照並移置車輛，後果相當嚴重。警方提醒，拒測無法規避法律責任，反而會面臨更高額的處罰。

台中市警察局強調，毒駕行為極易引發失控、高速闖紅燈等重大事故，對其他用路人造成嚴重威脅。為降低毒品對交通安全的危害，警方將持續保持高密度攔檢與快篩力度，不會寬貸，也不會妥協。

為降低毒品對交通安全的危害，警方將持續保持高密度攔檢與快篩力度，不會寬貸，也不會妥協。（圖／翻攝畫面）

