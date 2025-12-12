台中單月遷入人口冠全國 過半來自彰化 5地區成移居首選

台中近年在大型建設與軌道經濟帶動下，展現強大城市吸引力，11月淨遷入全國第一。（圖／台中市府）

台中市是一座宜居城市，人口持續攀升，根據內政部最新統計，今年11月台中市總人口達286萬8404人，單月淨遷入1135人為全國最高，以彰化縣遷入人數達524人最多，其次為新北市320人、南投縣267人、台北市230人及高雄市210人，台中展現強勁的人口磁吸效應。

台中近年在大型建設與軌道經濟帶動下，以捷運路網擴張為核心，帶動聯開案與商辦投資熱潮，加上台中海洋館、台中綠美圖及台中國際會展中心等重大建設陸續完工，不僅豐富市民的經濟與文化生活，也大幅提升中台灣的策展能量與城市競爭力。

廣告 廣告

根據內政部最新統計，今年11月台中市總人口達286萬8404人，單月淨遷入1135人為全國最高，社會增加率更居六都之冠。吳世瑋表示，11月以彰化縣遷入人數達524人為最多，其次為新北市320人、南投縣267人、台北市230人及高雄市210人，台中宜居生活環境不僅吸引中部縣市民眾移入，也成功吸納其他五都人口，展現強勁的人口磁吸效應。

吳世瑋說明，在11月的淨遷入人口中，前五大行政區以梧棲區319人居首，其次為太平區204人、北屯區163人、西屯區131人及南屯區82人，此五行政區均具備便捷的交通條件，鄰近高速公路、快速道路，同時也是近年重劃推動與商辦聚集的重點發展區域，多項利多帶動建商推案造鎮，成為外縣市民眾移居台中的首選區。

更多中時新聞網報導

李吳兄弟續緣苗栗耶誕城 想啖客家美食

國光獎》橫掃12獎牌 陳冠伶拚登奧運殿堂

NBA》榮升熱火一哥 阿德巴約熬出頭