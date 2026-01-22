台中嘸錢普發現金？何欣純一句酸爆盧秀燕

▲台中市長盧秀燕日前才在議會喊說：「有錢誰不想發？」隨即遭到民進黨立委何欣純打臉。（圖／台中市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市「是否普發現金」爭論持續升溫，市長盧秀燕日前才在議會直言「有錢誰不想發」，並將無法發放的原因指向中央補助縮水，引發政壇激烈交鋒。民進黨立委、台中市長參選人何欣純隨即開砲反擊，喊出：「盧秀燕不發，何欣純來發！」並狠酸盧市長，不想發也不要隨便牽拖，「要做就腳踏實地」。

何欣純驚呼，天吶！今年度的中央政府總預算還沒付委審議耶！藍白在立法院已經「8度擋住總預算」，但是，新竹市、嘉義市都已經要普發現金，台中市民「怨嘸不怨少」，如果盧市長真不想發，也不要隨便牽拖。

廣告 廣告

何欣純誠摯地呼籲盧市長，先請她協助溝通台中6位國民黨籍立委，支持理性務實排審總預算，因為總預算沒過、中央補助怎麼下得來台中呢？

最後，何欣純強調，盧市長，不要說空話，要做就腳踏實地，並且再次承諾：「盧市長不發的，何欣純來發！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中共氣炸了！俞大㵢被美尊稱「這一句」 林佳龍：視台灣為國家

Lalamove自稱「中國台灣」！抵制聲浪狂燒：連台胞證都不敢這樣

綠營陷內鬥、南二都要翻盤了？郭正亮爆算命卦象：這人會贏