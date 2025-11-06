台中噁男商場電梯內玩鳥嚇壞女客 被揪出累犯賠7萬還不夠

徐姓男子在台中市老虎城電梯內，對著年輕女子打手槍，台中地院法官依公然猥褻罪，判刑3月，可以科罰金。資料照片

台中市1名徐姓男子今年5月23日凌晨，在老虎城商場內與年輕女子同乘電梯時，突然拉下褲子拉鍊，當場掏出下體自慰，嚇得女子驚慌報案；警方調閱監視器畫面後，鎖定徐男身分將他依法送辦。案經台中地院審理，法官認為，徐男敗壞社會風氣、構成累犯，但事後賠償女子7萬元和解，依公然猥褻罪判他7月，可上訴。

檢警調查，今年5月23日半夜12點多，徐男在台中市西屯區商場老虎城內，剛好與A姓女子共乘同1班電梯，他竟在電梯密閉空間裡，拉開褲子拉鍊，裸露生殖器後，用手上下「撸」著陽具，狀若無人手淫，女子嚇壞了，走出電梯立刻報案。

徐男到案後坦承犯行，與被害女子供詞一致，且有監視影像為證。全案依《刑法》公然猥褻罪提起公訴。

台中地方法院審理時發現，徐男過去有多項毒品前科，此次再犯構成累犯。法官認為，雖然他前案與此次犯罪性質不同，但曾入監服刑仍未警惕，顯見自我約束能力低落，應予加重其刑。

判決書指出，徐男在公開場合進行猥褻行為，嚴重敗壞社會風氣，所幸事後主動認罪、態度良好，並賠償女子7萬元達成和解。被害人撤告、對量刑無意見後，法官最終依公然猥褻罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金，全案仍可上訴。



