台中嚴守非洲豬瘟疫情無外溢 盧秀燕：堅持到最後一刻

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府嚴守非洲豬瘟疫情，將風險封鎖在台中梧棲案場無外溢，中央今(5)日中午將討論是否解封。台中市長盧秀燕今日出席非洲豬瘟前進應變所記者會表示，今明兩日是最後關鍵時刻，台中加嚴不鬆懈，加緊腳步防疫到最後一刻；無論中央宣布是否解封，市府已擬定三大配套措施，守護台中、守護台灣，堅持到最後一刻。

「越是最後關鍵，越不能放鬆，越要慎重！」盧秀燕表示，無論中央是否解封，台中都有相對應的配套執行，第一，若全面解封，將依中央指示開放豬隻運送、屠宰、拍賣與上市，並加強屠宰場、豬肉攤與運輸車輛清消；第二、若部分解封，但廚餘禁餵令延期，市府繼續力挺「防疫戰士」，三大補貼包含廚餘車進場免處理費、廚餘車司機補貼、加碼飼料差額補助也會持續執行；第三、若都不解封，台中於禁制期間的加碼補貼措施也都會繼續執行。

此外，盧秀燕也特別感謝中央尤其農業部常務次長杜文珍及同仁們的指導，昨日杜次長送給市府同仁菱角，給我們勉勵，今日一早的防疫會議上，她也特別準備台中名產「檸檬餅」贈送給杜次長與同仁，寓意皆為「清零」，期待今日中午有好消息，繼續守護台中，守護台灣，堅持到最後一刻不放棄。

副市長鄭照新針對市府各防疫作為補充說明，解封倒數防疫加嚴不鬆懈，肉品市場、屠宰場、焚化廠化製設備加強同步清消；每日訪視豬場及化製跟車採樣檢驗結果皆陰性、活豬抽檢38頭均陰性，熟廚餘共324噸均送焚化廠，100%焚化發電零掩埋，案場住家環境完成採樣送檢，並納管19頭以下豬場。

鄭照新說明，目前防疫進入第三回合，全國同步加強清消，他特別感謝環境部長彭啓明昨日至霧峰掩埋場視導，了解周邊電圍籬及警示牌設置情形；為擴大強化防疫，市府依據中央災害應變中心第47次會議建議，稽查案場5公里內東南亞餐飲店；另也將化製紀錄回溯至8月皆無異常；針對全國豬隻禁運期間，寵物豬禁止外出，也請大家再忍耐2天。

農業部杜次長表示，防疫進入最後2天，目前全國監測都是好結果，她理解大家對台灣豬解封的期待，但請待中央災害應變中心綜整結果，將再宣布是否解封；她提醒，訪視不能停、豬場不能放鬆，該監測都要監測，屠宰場、運輸車輛、傳統市場豬肉攤販的清潔消毒都很重要，希望後續若宣布解封，所有程序都能順利，恢復昔日作業流程。

農業局表示，市府啟動跨局處防疫整備機制，農業局及動保處結合各區公所防疫人員，全力加強轄內養豬場巡查與採檢。截至昨(4)日，全市已完成154場養豬場健康訪查，並於11月3日抽檢36場共93頭豬隻血樣，檢驗結果均為陰性。

環保局指出，依據環境署計畫，112年至114年10月20日共稽查養豬場769次，裁處24次，開罰52萬9319元。梧棲案例場經查廚餘流向不實、未申報營運紀錄，最高可罰300萬元，並因涉申報不實而移送地檢署偵辦。

經發局說明，持續強化市場監控，追蹤台中45處市場共233家豬肉攤販價格與來源，目前僅梧棲第一市場1攤販售進口冷凍豬肉。市府10月31日啟動攤商加碼補助，每攤1.5萬元，已發放26處市場196攤累計294萬元，今再發放139攤，發放率達8成。另同步監控雞、魚、蛋、牛等替代品價格，供應穩定。

衛生局指出，市府持續加強豬肉產品稽查，截至昨日共稽查1,138件，均未違規。提醒民眾選購冷凍或進口豬肉時應確認合格標章與來源證明，食用前務必煮熟。業者須標示豬肉原產地，違者可罰3至300萬元，標示不實可罰4萬至400萬元。