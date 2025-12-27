台中嚴重車禍！轎車路口迴轉害機車連環撞…男急煞慘摔「腳骨外露」命危

記者吳泊萱／台中報導

台中親親戲院前發生嚴重車禍，轎車迴轉與對向機車碰撞，後方騎士為閃車自摔命危。（圖／翻攝畫面）

昨日（26日）傍晚，台中市北區「親親戲院」前發生嚴重車禍，一名38歲陳姓男子駕車在路口迴轉時，因未禮讓對向直行機車，導致2輛機車碰撞摔車，其中一名騎士蘇男因傷勢嚴重，腳骨外露，一度失去生命跡象，幸好經送醫搶救撿回一命，目前仍在醫院治療中。

轎車在路口迴轉與對向女騎士發生碰撞，緊跟在後方的騎士為了閃車自摔命危。（圖／翻攝畫面）

昨日（26日）傍晚5時40分許，北區親親戲院前發生嚴重車禍，陳男（38歲）駕駛轎車沿北屯路內側車道行駛，在梅亭街口迴轉往健行路方向時，與對向行駛第三車道的騎士沈女發生碰撞（21歲），後方騎士蘇男（65歲）為了閃避事故自摔，並未與臨停的大貨車發生碰撞。

轎車在路口迴轉與對向女騎士發生碰撞，緊跟在後方的騎士為了閃車自摔命危。（圖／翻攝畫面）

其中，騎士蘇男因摔倒滑行數公尺，傷勢嚴重，腳骨一度外露，並在送醫途中失去生命跡象，幸好經搶救後恢復呼吸心跳，但目前仍未脫離險境，仍在醫院治療中；另外，騎士沈女則是左手腳擦挫傷，經治療無大礙。

警方表示，事故路口正好有一輛大貨車臨停，雖未與肇事車輛發生碰撞，但仍請駕駛配合調查。經查，現場3名駕駛人酒測值均為零，由於騎士蘇男傷勢嚴重，是否酒駕仍有待血液檢測確認，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。

第二分局分局長鍾承志提醒，轉彎或迴轉車輛應確實停讓直行車輛，並再次確認左右後方來車後再行駛。行經路口務必減速慢行、保持安全距離，避免臨時變換車道，呼籲用路人遵守交通規則、互相禮讓，共同守護行車安全

