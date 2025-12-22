台中嚴防模仿效應全城戒備 盧秀燕：96處一級維安部署

嚴防模仿效應，台中市長盧秀燕說，全城戒備、96處一級部署。（圖：中市府提供）

上周五（19日）傍晚，台北捷運、中山商圈發生恐怖隨機傷人事件，為防堵「模仿效應」，台中市長盧秀燕今天（22日）表示，台中即刻進入「全城緊急戒備」，因應本周末起，接連登場的五月天、跨年及頑童三大重量級演唱會，市府全面提高維安能量，針對全市96處重要據點，啟動一級維安部署，確保民眾安全。（寇世菁報導）

台北市上周五發生隨機攻擊事件，台中市政府隨即啟動警戒強化機制，市長盧秀燕今天（19）出席北屯區「溪東圖書館」開館啟用典禮，受訪表示，避免模仿效應，台中提高維安能量，全城戒備，強調維安任務絕非只有跨年晚會，因應本周六、日打頭陣的「五月天演唱會」，接著是巨星雲集的「跨年晚會」，及後續登場的「頑童演唱會」，決定將戒備期程，提前至本周五（27日）啟動，考量活動現場吸引龐大人潮，明確要求市府團隊「絕不鬆懈」，戒備期程拉長，全程防護。

廣告 廣告

盧秀燕說，針對人群聚集的高風險熱點，市府已精確盤點出96處一級維安據點，包括39處交通樞紐：台中捷運各站、各大火車站及接駁轉運點，及大型場館，如舉行演唱會的體育場及藝文人口密集地，也包括指標商圈： 全市大型百貨公司、購物中心均列入重點防範。

在人力配置上，盧秀燕表示，除調度現有警力全面投入、極大化「見警率」，更要求百貨商場保全在此期間「全員出動」。此外，長期深耕基層的各里守望相助隊也將加入戰線，配合跨年專門人力，建構滴水不漏的安全防護網。盧秀燕重申，雖然維安層級大幅升級，務必做到年節活動，依舊可以盛大舉行，但讓市民及到台中的遊客，可以安心參與。