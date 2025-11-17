台中囂張89猴！凌晨繞行炸街 居民勸阻竟被球棒「痛毆在地」

趙男等人疑因討債不成，在台中西屯繞行炸街，更痛毆前來勸阻的居民，遭移送法辦。翻攝記者爆料網



台中市西屯區今（11/17）凌晨不太平靜，一群89猴疑因討債不成，駕駛改裝車「炸街」，引起男性住戶不滿，持滅火器噴灑怒斥，卻慘遭對方以球棒圍毆，被打趴倒地。快打警力獲報到場，隨後逮捕5名嫌疑人，全數依傷害、聚眾鬥毆罪等移送台灣台中地方檢察署偵辦。

台中市議會今進行市政總質詢，藍綠議員都問及此案，批評台中黑道份子不把警察放眼裡，呼籲市府應加強夜間巡邏、取締，以及加強處理高利貸案件。對此，市長盧秀燕強調，炸街擾民非常可惡，為非作歹的是壞人，盼各界支持警方執法。

警方表示，今凌晨1時許，以趙姓男子為首等8人，在西屯路、寶慶路一帶繞行，改裝車排氣管發出的巨大聲響，引起當地一名陳姓居民（45歲）不滿，持滅火器下樓理論。

從民眾拍下直擊影片可見，陳男靠近白車駕駛說話，疑似對方不予理會，他氣不過，拿起滅火器對車頭噴灑反制，白車立刻大迴轉，車上的人拿起球棒下車，對著陳男一陣狂毆，同行其他男子也持球棒加入，場面火爆。

警方起出行兇用的球棒。翻攝記者爆料網

被打得渾身傷、一度倒地的陳男，仍不放棄，又衝向白車駕駛座，再遭眾人痛毆並被拉下車，沒多久警方趕到，男子倒地不起，被緊急送醫救治，趙男等人開車逃逸。

據了解，趙男等人疑因討債未果，駕車在附近炸街，後又因噪音問題演變成圍毆。警方目前已逮住5車中的2車共5人，正追緝另外3車。陳男送醫後，手指骨折、頭部縫15針，傷勢不輕，幸已無生命危險。

