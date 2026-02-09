台中回收站輾斃婦人腦漿外溢 無照司機、負責人都判刑

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名盧姓婦人，2024年底用推車載運紙類回收物到北屯區一家資源回收場，卻遭回收站林姓員工駕駛的挖掘機倒車撞上，盧女當場頭部重創、腦漿外溢不治，台中地院審理時發現，林男竟未領有操作挖掘機合格證照，且未與家屬達成和解，依過失致死判處林男8月徒刑，羅姓雇主則判處6月徒刑，可上訴。

中檢起訴指稱，林男2016年起受雇於羅姓雇主的資源回收場，負責秤回收物重量、載回收物至回收區堆放，駕駛挖掘機整理回收物等工作，2024年12月20日下午2點多，操作具有迴轉性的挖掘機時，應隨時注意淨空車輛迴轉半徑內的人、物及車輛後方是否有人接近，卻未注意貿然倒車，輾壓在後方欲堆棄紙類回收物的盧姓婦人，造成盧女頭部重創、腦漿外溢當場死亡。

另羅姓雇主，應注意設置挖掘機、大貨車等設備的資源回收場中，可能因機具作業操作過程或視線死角而產生對周遭人員危害，應使駕駛者負責執行時，確認周遭已無人才能啟動，並應注意於該資源回收場適當位置設置護欄、警示及安全隔離措施，卻疏於未注意管控現場進出人員安全，造成盧女喪命。

台中地院審理時，林男和羅姓雇主都坦承犯行，並發現林男並未領有操作挖掘機合格檢定資格，審酌因雙方調解金額差距過大，以致調解不成立，依過失致死判處林男8月徒刑，羅姓雇主則判處6月徒刑，可上訴。

