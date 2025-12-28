台中國中妹放學被尾隨！噁男「摸胸又舔臉」嗆：只是聊天 法官怒了

記者林意筑／台中報導

台中一名就讀國中的少女，日前放學回家途中遭一名陌生男子搭訕，隨後男子竟對他強行摟肩、親臉、摸胸，儘管少女強力掙扎大喊「不要」仍遭男子緊貼，少女嚇壞跟家人反應並報警。經台中地院審理，認為男子觸犯《對未滿14歲女子強制猥褻罪》，判處5年徒刑。男子不服上訴遭駁回，維持原判。仍可上訴。

據判決書指出，去（2024）年2月23日下午4時許，梁男在神岡區某巷弄內見穿著學校制服的少女落單一人，竟心生歹念上前搭訕少女，且突然以右手強摟少女，少女嚇得掙扎拒絕，但男子完全不理，甚至直接親吻少女臉頰，更將手隔著衣物內摸胸，直到有路人經過梁男才罷休。

少女嚇得跑回家跟家人哭訴，當晚少女在叔叔、嬸嬸陪同下前往警局報案提告。法院審理時，少女闡述犯案過程時仍嚇得發抖哭泣，嬸嬸也說，姪女回家時嚇得全身發抖，明顯受到驚嚇。對此法官認為，梁男犯罪事證明確，對未成年少女造成嚴重心理創傷，依《對未滿14歲女子犯強制猥褻罪》判刑5年。

未料梁男不服提出上訴，辯稱僅是跟少女「搭肩聊天」，未觸碰少女身體，更質疑被害人未立即求救、家屬刪除LINE對話紀錄等疑點。但台中高分院合議庭駁回其說法，強調性侵害受害者反應不一，不應以「完美被害人」標準苛責。且相關證詞、輔導紀錄均顯示A女長期恐懼、對陌生人敏感，符合創傷反應，足證其指述真實。法院最終認定，梁男惡性重大、犯後毫無悔意，駁回上訴，維持5年刑期。全案仍可上訴。

