台中國中妹深夜報案「父母失聯需協助」員警狂飆衝現場！真相曝光傻眼了

記者林意筑／台中報導

員警獲報前往少女住家，確認少女平安無事後將其帶返所。（圖／翻攝畫面）

日前深夜，台中第五警分局北屯派出所接獲通報，有名國中少女與父母失聯，「找不到人，需要協助......」，員警獲報後擔心少女發生意外，緊急騎著巡邏機車外出找人。未料員警趕抵少女住家後，發現少女平安無事，只是因為忘記帶鑰匙，加上發現無人在家幫她開門，便撥打110向警方求助，事後經員警聯繫少女父母通知到所將女兒帶返家，化解了一場虛驚。

少女打電話報案，稱「與父母失聯了，需要協助」。（圖／翻攝畫面）

據了解，本月4日晚間9時許，警方接獲報案，一名13歲國中少女稱「與父母失聯了，找不到人，需要協助......」告知住家地址後便掛斷電話，員警得知後擔心發生意外，立即騎上巡邏機車趕往少女住家。

員警趕抵時確認少女無事，進一步了解後得知，當天考完試後直接跟同學去逛一中商圈，直到晚間9時許才回家，到家後卻發現家中無燈光、按門鈴也沒人回應，又忘記帶鑰匙出門，加上手機無SIM卡無法撥電話，且不知道父母何時才會返家，最終選擇撥打緊急電話110向警方求助。

少女父親前往派出所帶女兒回家。（圖／翻攝畫面）

員警聽到女國中生的陳述後鬆口氣，同時將少女帶回派出所休息，並聯繫上她父親，通知需前往派出所接人。後續少女父親說明，當晚都在家等女兒回家，但因小女兒尿布用完了要外出購買，未料女兒剛好返家，陰錯陽差無法進門非常感謝員警的協助，幫助平安返家。

警方呼籲，為民服務是每一位警察的責任，遇到類似案件時警察都會全力協助；呼籲民眾家中如有尚在求學階段的成員，應隨時暢通聯繫管道，以免發生認知錯誤引起虛驚。

