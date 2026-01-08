台中國中小營養午餐全免費 楊瓊瓔、江啟臣肯定 何欣純說話了

盧秀燕今天宣布115學年度起國中小學營養午餐全免。（本報資料照片）

台中市長盧秀燕8日宣布，115學年起台中市公立國中小營養午餐將全面免費。對此，有意爭取黨內提名參選下屆市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都表示給予肯定和支持。

由於先前民進黨提名台中市長參選人立委何欣純曾發文「盧市長不做，我來做！」，如今成真，何欣純將此視為市民的勝利，公開表態「好的政策，何欣純延續做」。

江啟臣說，他過去就主張，教育是最好的投資。窮不能窮教育、苦不能苦孩子，面對各縣市陸續推動 學生營養免費午餐，台中在財政辛苦的情形下，也決定跟進，必須給予盧秀燕市長最大的肯定和支持。

他說，目前台中市政府每年約投入14億元補助學生營養午餐，未來免費將再增加16億元經費，針對台中市立小學、公立國中全面實施免費營養午餐，估計將有21.4萬名學生受惠。未來若財政許可，可再擴大實施，讓學生吃得更好、家長負擔更少。

「投資教育、希望永遠在！」楊瓊瓔表示， 謝謝盧秀燕市長每年投入所有教育預算是全國比例最多的，即便台中正在進行多項重大建設，財政困難，但窮不能窮教育，苦不能苦孩子，今天也宣布臺中市將從115學年度開始，全面實施公立國中小學免費營養午餐。

楊瓊瓔表示，在教育跟福利上，也希望中央要有統一做法，各縣市都能夠均衡，不要有相對的落差。未來營養午餐的政策思維也要從「免費」升級成「安心」，強調不該上桌的就OUT，加入有機在地和多元美味的元素，要守住孩子們餐桌上的安全，更讓校園瀰漫著幸福健康的滋味。

何欣純也於臉書發文自認，是因她呼籲後盧市長才做出的明智決定，她表達全力支持，但也提醒，食安與品質才是關鍵，必須確保學生「吃得好、做到位」。

