台中國安公托開幕！ 盧秀燕：西屯區從0到第5座

台中市政府積極擴增公托設施，位於西屯區國安社宅一樓的"國安公托"12月18號開幕了，它也是台中第六處設置在社會住宅內的公托。市長盧秀燕強調，她很重視托育政策，每一個公托開幕也幾乎都親自主持。

小小朋友眼睛發光，眼前這些是玩具也是學習器材。

這裡是台中西屯國安公托，日間托育，就開在國安好宅一樓，12月18日歡慶開幕，這也是台中市第六處社會住宅公托。

台中市長盧秀燕：「這也是我們西屯第五個公托，因為我上任之前西屯公托幾個？0個，今天開幕的是第五個，每一個公托幾乎都是我親自主持，為什麼？因為我對這一個市政工作太重視了，我要看做得好不好。」

市長盧秀燕說，市府盤點餘裕公有空間，增設公托，現在公托數量達47處。西屯國安公托，招收28名嬰幼兒，12月22日起開始收托，公托學費，家長們也很有感。

幼兒送公托家長：「因為政府有補助，一個月補助七千，(一個月負擔？)1500(公托)減輕很多負擔。」

幼兒送公托家長：「因為一個補助七千嘛，(第一胎)第二胎補助八千，然後扣掉學費之後就剩一個人(支出)一千塊而已。」

像這位媽媽一次生兩個，可愛雙胞胎對雙薪家庭來說，能上公托，減輕好多負擔。

幼兒送公托家長：「我覺得他們在公托的學習發展，會比我們自己朋友自己帶的都進步很多 。」

就是要鼓勵年輕人生養，台中市公托數量不但超越9倍增，西屯國安公托延續國安好宅「生命樹」的理念，孩子像是樹苗，托嬰中心用愛與專業照護作為滋養的土壤，陪伴小小孩在穩定、安全及信任的環境中慢慢茁壯。

