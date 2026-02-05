台中國家歌劇院春節「趣味迎春馬拉松」大年初一開跑

歌劇院邀請大家在新春之際「藝馬當先」走進歌劇院。（台中國家歌劇院提供）

記者楊文琳／台中報導

馬年迎春，台中國家歌劇院推出「馬力全開—趣味迎春馬拉松」系列活動，從大年初一至大年初六，天天精彩不間斷！除了超人氣《王功戰鼓舞獅》打頭陣、不間斷播映的「ＮＴＴ放映室─春節特映」，特別規劃《新馬戲馬拉松》演出，搭配小馬燈籠、搖搖木馬彩繪等手作體驗，陪大家熱熱鬧鬧過新年，一點都「不馬虎」。

初一、初三由戰鼓舞獅迎賓，同時為孩子們舉辦《小舞獅工作坊》，透過繪本故事帶孩子認識舞獅文化，再實際體驗舞獅操作，在專業教練帶領下，小朋友的小小舞獅也能瞬間靈動有神。大年初二、四至六，新馬戲歡樂聚眾，虎劇團帶來精彩的花式溜溜球與花式扯鈴，街頭演出人氣王「小丑默劇劇場」也將和觀眾即興互動；街頭藝術家吳義祥透過鐵環特技分享充滿力量的生命故事，香蕉先生則以魔術氣球秀炒熱氣氛，還有周子益的雜耍魔術、徐開炫的電玩魔術秀，以及周竣宇的獨輪車特技接力登場。從傳統技藝到創意街頭表演，春節假期，讓大小朋友在歌劇院一次看個過癮。

每年春節熱播的「ＮＴＴ放映室─春節特映」如期登場，精選多部國內外經典作品，包括倫敦皇家歌劇院歌劇《費加洛婚禮》及芭蕾舞劇《園丁的女兒》、英國國家芭蕾舞團現代舞劇《造物》、東京新國立劇場歌劇《杜蘭朵》、首爾藝術團音樂劇《與神同行：地獄篇》、國光劇團新編京劇《孝莊與多爾袞》，從初一到初五、中午十二點及下午三點半在小劇場播放，免費入場。

來到歌劇院，別錯過一樓馬年拍照區，馬年吉祥物搖搖木馬格外吸睛，由歌劇院技術部舞台組結合創意與永續理念，運用汰換的大劇院舞台木地板以及回收環保材料創意，全手工打造。年節期間，歌劇院各駐店、餐廳也推出各色應景馬年主題特餐、創意商品等期間限定優惠活動。