台中國家歌劇院趣味迎春馬拉松 大年初一開跑

（中央社記者郝雪卿台中4日電）農曆春節將到來，台中國家歌劇院今天宣布，從大年初一起到初六推出「馬力全開─趣味迎春馬拉松」系列活動，由「王功戰鼓舞獅」打頭陣，還有小馬燈籠等手作體驗。

台中國家歌劇院今天召開記者會，藝術總監邱瑗會中宣布，新春期間，歌劇院推出「馬力全開─趣味迎春馬拉松」系列活動，從17日到22日（大年初一到初六），陪大家熱熱鬧鬧過新年。

邱瑗說明，系列活動除了由「王功戰鼓舞獅」打頭陣，還有不間斷播映的「NTT放映室─春節特映」及「新馬戲馬拉松」演出，搭配小馬燈籠、搖搖木馬彩繪DIY等手作體驗。

邱瑗表示，大年初一、初三由「王功戰鼓舞獅」迎賓，同時為小朋友舉辦「小舞獅工作坊」，透過繪本故事帶小朋友認識舞獅文化，再實際體驗舞獅操作，並由專業教練帶領，讓小朋友的小小舞獅也能瞬間靈動有神。

至於每年春節熱播的「NTT放映室─春節特映」，歌劇院指出，這次精選多部國內外經典作品，包括倫敦皇家歌劇院歌劇「費加洛婚禮」及芭蕾舞劇「園丁的女兒」、英國國家芭蕾舞團現代舞劇「造物」、東京新國立劇場歌劇「杜蘭朵」、首爾藝術團音樂劇「與神同行：地獄篇」、國光劇團新編京劇「孝莊與多爾袞」，從大年初一到初五、中午12時及下午3時30分在小劇場播放，免費入場。

新春期間到歌劇院，邱瑗提醒，別錯過1樓馬年拍照區，馬年吉祥物搖搖木馬格外吸睛，由歌劇院技術部舞台組結合創意與永續理念，運用汰換的大劇院舞台木地板及回收環保材料創意，全手工打造。年節期間，歌劇院各駐店、舞廳也推出各色應景馬年主題特餐、創意商品等期間限定優惠活動。（編輯：李淑華）1150204