台中國家歌劇院3月推藝想春天系列 浮聲之城揭幕

台中國家歌劇院2026年「藝想春天Arts NOVA」系列將於3月登場，以備受國際矚目的沉浸式交響作品「浮聲之城」揭開序幕。

台中國家歌劇院說明，「浮聲之城」由歌劇院與英國曼徹斯特國際工房、美國紐約林肯中心等場館共同製作，自2024年6月於曼徹斯特Aviva Studios世界首演後，已巡演紐約、倫敦、北京等地。

目前定居紐約的黃若，成長於中西文化交融的環境，作品常探討身分認同、都市化與自然失衡等主題，受中華古樂、民謠以及西方前衛音樂影響，並自創多維主義技法。

黃若認為，音樂是生命、是呼吸、是律動。當觀眾坐在舞台前觀看演出時，會感到被束縛，他將音樂視為空間、時間、色彩和聲音的多維度體驗，人們應該能夠圍繞著聲源走動，或被它環繞。

「浮聲之城」將於3月28日、29日在台中演出4場，台中國家歌劇院表示，觀眾事先下載App後，會被分配由BBC愛樂管絃樂團預錄的11條音軌之一，每一軌對應一個樂器聲部。再從歌劇院周邊6大漫遊主題中，自選一條路線出發，步行20至40分鐘的城市風采後回到大劇院，欣賞由指揮張致遠帶領國立台灣交響樂團現場演奏的「浮聲之城」；觀眾可以在大劇院舞台上穿梭在各項器樂聲部之間，感受音樂的包覆、打破舞台的界線和觀眾席的視野。（編輯：龍柏安）1150128