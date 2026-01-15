台中國小師涉辱罵學生「烏龜」 再爆考卷未寫名字「打0分報復」

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台中潭子某國小爆出教師爭議，一名郭姓導師因長期以「烏龜」、「沒帶腦袋來學校」等語言羞辱學生，遭家長投訴後，校方曾在去年底決議撤換其導師職務，然而僅隔一週，該師又被安排回到原班級，引發爭議。如今更傳出他疑似藉職權報復學生，將考卷漏寫姓名的孩子直接給0分，再度掀起輿論。

民進黨台中市議員王立任指出，「在試卷上寫0代表扣10分」這種說法，無法讓人接受。（圖／王立任臉書）

民進黨台中市議員王立任與張家銨，本月7日聯同人本教育基金會及多位家長召開記者會，指控郭師長期辱罵並教唆排擠學生長達1年多。校方雖在去年12月底調離其導師職務，但今年1月2日卻未經家長同意，便讓其復職。

王立任指出，郭師回任當天曾緊閉教室門窗並拉上窗簾，讓學生心生恐懼，甚至打電話求助家長。更有家長投訴，該師回任後變本加厲，將漏寫姓名的考卷直接批改0分，形同公然打壓。王立任痛批此舉已徹底踐踏教育底線，並透露另一名學生也已提出霸凌案申請，希望併案調查。

校方則回應，為避免調查過程受干擾，決議自1月15日起再次將郭師調離導師職務，改任科任教師，並由資深教師接手班級管理，同步啟動心理輔導機制。校方強調，郭師所謂的「0分」僅是註記分數酌減，並非真正報復，未來將加強宣導，以正向管教取代扣分。

王立任在社群平台發文表示，家長勇敢站出來為孩子爭取公道，卻換來老師的報復，這不僅是對孩子的二次傷害，更是對教育專業的侮辱。他強調，保護孩子是社會共同的責任，教育應回歸尊重與安全的初衷。

