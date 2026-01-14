台中國小師遭控羞辱學生「烏龜、胖子」 調職回任「考卷打零分」議員怒轟霸凌

台中市一名國小老師用不當言詞侮辱學生，甚至報復學生將成績改零分。翻攝王立任臉書



台中市王立任、張家銨日前與人本中部聯合辦公室召開記者會，指控某國小教師言語霸凌學生，沒想到該名導師暫時調離後，近日回任造成學生恐慌，王立任今天再度爆料，稱老師竟短短幾日後，利用職權換個方式進行報復學生，原本只扣5分的考卷卻直接打零分，王立任痛批老師報復學生，徹底踐踏教育底線。

事情爆發是由於家長爆料，這名老師從五年級開始，針對A生在全班公開情境中，用貶抑人格、大吼的言語指責，甚至未繳作業、物品掉落等日常事件，老師就會貼標籤「烏龜、胖子」等不當字眼辱罵。家長表示，孩子A生在高壓狀態下易緊張、難以表達，老師仍持續以逼問方式要求A生當眾回應，甚至引導其他學生附和，公開羞辱與情緒壓迫導致孩子崩潰。

廣告 廣告

經過投訴後，校方將老師暫時調離導師職務，但王立任指控，該師1月2日突回任，竟緊閉教室門窗甚至拉上窗簾許久，直到下午第一節課才打開，期間更多次直視A生，A生嚇壞打電話給家長後接回。另外家長還，該師回任後變本加厲，利用職權換個方式報復，僅因學生的考卷漏寫名字，就將原本扣5分的規範直接改判為0分，王立任痛批，這是公然濫用職權、針對學生進行打壓。

對此，校方表示，依法啟動調查。此外，鑑於近期調查過程中，新事證不斷浮現且情節涉及範圍擴大。避免當事教師與相關學生有直接接觸之機會，降低產生二度傷害之風險，校方決議自1月15日起，將該名教師暫時調離該班導師職務，改擔任科任教師，期間不直接接觸原班級學生。

王立任也說，該老師霸凌已有新的事證，該班第二名學生也已提出霸凌案申請，希望校方可以併案調查。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂