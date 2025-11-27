台中國小教練侵犯41童 教育部長：共同譴責

▲教育部長鄭英耀（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台中國小一名棒球教練侵犯41童，一審判464年，二審昨（26）日宣判，維持原判。教育部長鄭英耀指出，任何侵犯學生受教權益、侵犯學生身體，大家應該共同譴責，一起營造更友善的校園；有不適任的人員都會在網頁上公佈，他再度重申，「任何作奸犯科者希望大家一起譴責」。

台中社會局公告姓名的少棒教練松志彬，稱自己成長過程遭性侵、猥褻因此對性認知有影響，因此在擔任國小棒球隊教練期間，犯下強制性交、強制猥褻等。

鄭英耀指出，這教練的行為應該受到大家共同譴責。他強調，必須確保兒童的受教權益。教育部設有不適任人員登錄網站，所有相關人員包括教練都會被全部公布。任何侵犯學生受教權益或身體的行為都應受到譴責。

鄭英耀呼籲，社會應共同維護一個更友善的校園，為新世代的青少年和兒童創造並維護一個更健康、友善、能夠更好發展的環境。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



