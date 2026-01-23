台中國民黨部傳巨響！休旅車遭追撞「暴衝撞破圍牆」 石塊噴飛砸傷1人

記者林意筑／台中報導

72歲王姓婦人追撞前車，害休旅車暴衝撞破圍牆。（圖／翻攝畫面）

國民黨台中市黨部傳出巨響！今（23）日上午10時許，有輛休旅車行經西區大隆路時，因不明原因突然失控暴衝，先後撞擊停車場鐵門及圍牆，造成圍牆倒塌、石塊噴飛，由於緊鄰市府都市發展局都市修復工程科，波及路過一名顏姓科員，現場一片狼藉。

休旅車遭追撞後瞬間向前暴衝撞破圍牆。（圖／翻攝畫面）

今日上午10時15分許，72歲王姓婦人駕駛轎車，沿東興路轉入大隆路、往精明二街方向行駛時，疑未保持安全距離，追撞上前方由53歲王女駕駛的凌志休旅車，休旅車遭追撞後瞬間向前暴衝，先後撞上國民黨台中市黨部停車場鐵門與圍牆，撞擊力道猛烈，導致國民黨部圍牆整片倒塌、水泥磚塊四處飛散，還涉及2輛停放在路邊的車輛，且造成多人受傷。

據了解，由於國民黨部緊鄰中市都發局都市修復工程科，正巧事故發生當下有名41歲顏姓科員經過停車場，遭噴飛石塊砸中腿部，當場受傷，所幸意識清楚，而休旅車上2名乘客則受輕傷，經送醫後已無大礙。後續警方針對雙方駕駛進行酒測，酒測值均為0，至於事故詳情及肇責有待進一步釐清。

