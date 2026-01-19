台中國民黨部幽靈連署案 34黨工「再度認罪」盼與蔡其昌、何欣純調解
社會中心／倪譽瑋報導
台中地檢署（中檢）偵辦台中立委罷免提案涉幽靈連署案，先前國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34名黨工遭起訴後，台中地院今（19）日再開準備程序庭，庭上34名遭起訴者再度全數認罪，並表示願意與民進黨立委蔡其昌與何欣純調解。
回顧案情，國民黨台中市黨部在2025年1月起，發起罷免立委蔡其昌、何欣純，過程中疑似為了盡快達成，伍康龍提議抄寫黨員名冊、偽造罷免提議人名冊，陳劍鋒聽聞後配合辦理。事後中檢調查發現，蔡其昌罷免案有1720份提議書是偽造、何欣純有2538份是偽造，一共高達4258份。
最後34名黨工被依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴；其中陳劍鋒、伍康龍涉嫌刪除對話紀錄湮滅證據，中檢請求法院從重量刑。台中地院已在去年8月間開準備程序庭，今日再開，34名被告仍再次當庭認罪。
陳劍鋒的律師指出，如今罷免案已落幕，基隆等地方法院針對類似犯行有做出緩刑宣判，罷免是錯誤、反罷免是錯誤中的錯誤，陳劍鋒因黨部壓力才做出犯行，相信將來不會再犯，盼法官能夠頂住壓力。檢察官則指出，陳劍鋒、伍康龍情節較嚴重，緩刑應附加相當負擔的處分。
另外，蔡其昌提出意見狀，34名被告至今都未和他聯繫、認錯，對於認罪協商一事不同意，希望走調解；何欣純則未具狀表示意見。如今被告與律師討論後，34人都同意和蔡其昌、何欣純進行調解。
