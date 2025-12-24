台中國際會展中心明年迎52個展覽 廖偉翔籲提供租金優惠、完善會展動線 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中國際會展中心（TICEC）東側展館（一期）在10月21日試營運，預計明年全年度將有52個展覽、30場活動及266場會議在此舉辦。立委廖偉翔今（24）日指出，新場館租金相對較高，中小企業參展壓力大，建議市府可提供初期租金優惠或參展補助。

台中市政府指出，正在興建的西側展館位於水湳經貿園區西側，展館包含A、C兩棟建築，規劃可容納約2100個標準攤位，與東側展館2360攤位合計，全園區可提供約4460個攤位，預計119年11月完工後，將成為全國最大展覽園區，可滿足大型專業會展需求，帶動地方產業發展。

中華民國對外貿易發展協會則說明，東側展館的展覽館、會議中心則已進入裝修收尾階段，同時持續進行消防、吊點及電梯系統測試，目前115年展覽檔期已開始預約，包括專業展如「台灣國際工具機展TMTS」、「Art Taichung 台中藝術博覽會」，以及各類消費展及企業尾牙活動，預計全年度將有52個展覽、30場活動及266場會議在此舉辦。

廖偉翔認為，雖然東側展館提供約2360個攤位，但對於像TMTS、台中自動化機械展這類大型專業展，攤位數量仍明顯不足，希望西側展館盡快興建完成，讓台中廠商於本地展出，減少運輸大型設備的成本與風險。

廖偉翔特別提醒，由於台中市工具機產業、機械工業、航太工業等聚落密集，參展的極有可能是大型機具，水電方面也會有特殊需求，因此在展館規劃與施工上，可預留未來擴展或大型國際展覽所需的彈性空間，例如展館空間高度、吊點承重、地面承載能力，以及大型設備的展示動線與安全距離。

另外，針對參展成本與租金負擔問題，廖偉翔表示，新場館租金相對較高，中小企業參展壓力大，建議市府可提供初期租金優惠或參展補助，降低進駐新館的門檻，尤其在西側展館尚未完工前的過渡期更為重要。

廖偉翔強調，園區內匯集中央公園、綠美圖、台中流行影音中心等多項重大公共建設，未來捷運橘線也將於此設站，對外交通條件相當便捷；更重要的是，水湳轉運中心即位於會展中心旁，可透過立體通廊加以串聯，並同步建置天橋系統連接各展館，形塑完整、連續且高效率的會展動線，打造具國際競爭力的會展園區。

照片來源：廖偉翔辦公室提供

