台中國際會展中心明年3月開幕 立院經委會考察進度

立法院經濟委員會昨(24)日邀集經濟部、台中市政府及中華民國對外貿易發展協會等單位，前往台中國際會展中心進行實地考察(見圖)，會中就一期展館裝修進度與策展情形、二期展館興建進度進行簡報說明，各大產業公協會代表亦受邀與會交流。

鄭照新副市長表示，市府自籌89億元興建台中國際會展中心，自今年8月21日點交外貿協會進行裝修及營運後，已於10月啟動試營運，進行展館壓力測試，預計明（115）年3月全館正式開幕，屆時可發揮「前店後廠」的主場優勢，帶領產業迎接國際商機。

經濟委員會召委楊瓊瓔表示，二期西側展館則爭取行政院支持，經費由原規劃的42億元提高至60億元，拍板於116年4月開工、119年11月完工。未來西側展館約可設置2,100個攤位，結合東側展館後，合計可提供約4,460個攤位，將打造全國規模最大的展覽園區，帶領台灣隊搶攻國際訂單。

經發局補充，外貿協會目前裝修進度已達62.7%，進入收尾階段，並同步進行消防、吊點及電梯系統測試。明年已預約52檔展覽、30場活動及266場會議，並成功吸引多場專業展覽移師會展中心舉辦，商機可期。