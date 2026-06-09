台中國際航網大躍進 鄭照新：國際航線10倍增 中台灣出入境功能再升級

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中市府副市長鄭照新致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中國際機場航網持續擴張，目前已開航及航空公司宣布即將開航航線共計30條，較疫情期間大幅增加10倍；搭配台中港國際郵輪接力靠泊，海空雙港觀光動能同步升溫。觀旅局今（９）日於市政會議以「國際航線10倍增 台中機場帶動觀光大爆發」為題進行專案報告，副市長鄭照新表示，台中國際機場是全中台灣超過700萬民眾的重要出入門戶。市府將以國際視野推動交通與觀光整合，串聯機場、港口及城市旅遊服務，讓台中成為中台灣接軌國際的重要門戶，也成為國際旅客認識台灣、走進台中的最佳起點。

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鄭副市長指出，台中國際機場在疫情後航線一度銳減，恢復航網需要中央、地方與航空業者共同努力。雖然航線開通涉及中央權責，市府仍持續爭取新航線、創造旅運需求；隨著台中國際會展中心啟用，會展、策展及商務商機逐步升溫，未來也將帶動更多商務旅客選擇從台中進出，讓「中進中出」成為旅遊與商務移動的新選項。

鄭副市長表示，空中航網成長，地面接駁及運輸交通跟上。串聯台中國際機場、捷運綠線站點及市府核心商圈，約30分鐘即可往返機場與市區；車內設有行李空間，沿線步行15分鐘內也可抵達近40家旅宿，讓國內外旅客接駁、住宿都更便利。

中市府觀旅局長陳美秀進行專案報告。（圖/記者廖妙茜拍攝）

觀旅局長陳美秀指出，114年自台中國際機場出入境旅客已達171萬餘人次，顯示中台灣國際門戶功能持續提升。台中國際航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳及兩岸市場，今年開春以來再新增宮古島、東京、熊本、清邁、大叻及清洲等6條航線；7月起預計再增加成都、青島及札幌定期航班，讓中台灣對外連結更綿密，也讓民眾出國旅遊、商務往來有更多元便利的選擇。

配合航網版圖持續擴大，市府也同步強化機場聯外交通與旅遊服務。市府今年3月開行的台灣好行555機場快捷線，採單循環路線運行，串聯台中國際機場、綠美圖、捷運文華高中站、市政府站及市區核心商圈，約30分鐘即可往返機場與市區；車內並提供7國語系語音導覽及行李置物空間，讓旅客移動更便利。另自6月1日起，市府與交通部觀光署合作，在台中國際機場設置「聯合服務台」，提供旅遊諮詢服務，協助國內外旅客即時掌握台中旅遊資訊，提升機場第一線觀光接待量能。

陳局長表示，除空中航線快速成長，郵輪觀光也迎來新契機，今（115）年台中港有多艘國際郵輪接力靠泊，包括4月及6月「島嶼天空號」、11月預計進港的「世界號」；116年也預計迎來「島嶼天空號」及「日麗號」靠泊，持續為中台灣注入觀光動能。台中港也推出首航及「一程多港」航程優惠，包含碇泊費及旅客服務費減免，吸引更多國際郵輪停靠台中。

觀旅局表示，為歡迎更多國際旅客造訪台中，市府正與德威航空、澳門航空及真航空合作推出「登機證優惠活動」，旅客憑登機證即可享有台中在地店家、旅宿、景點及交通設施專屬優惠。未來也將持續強化多語系友善服務與觀光接待量能，提升旅遊服務品質，吸引更多國內外旅客造訪台中，讓更多國內外旅客看見台中魅力、感受台中溫度。