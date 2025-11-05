台中國際花毯節主花毯「飛天小女警」今亮相
[NOWnews今日新聞] 全台最美花卉盛典「2025新社花海暨臺中國際花毯節」，11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。今年主花毯以卡通頻道「飛天小女警」為主題，結合花卉藝術，今（5）日由市府副秘書長張大春開箱，高18米，直徑60米，其中魔人啾啾基地是裝置最高點，搭配萌樣小女警與似錦繁花，超吸睛，一亮相就成為打卡上傳熱點。
新社花海暨臺中國際花毯節於8日開幕，直到11月30日落幕，為期23天活動，橫跨4個週休假日，每日 08:30 至 16:30 開放。本屆以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，是一大亮點。
中市府5日舉辦主花毯亮相記者會，啟動儀式一開始，飛天小女警偶裝驚喜登場，帶領現場觀眾開啟一場視覺饗宴。現場共有15個裝置，還有許多隱藏角色元素等大家來探索！
其中，主花毯為歷屆最大，高18米、直徑60米的魔人啾啾基地為裝置的最高點，開展後每日每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。不僅如此，主花毯內還設置以動畫中經典場景為靈感的裝置，像是盪鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點，讓大小朋友能親身走入其中探索與拍照，留下美好回憶。
副秘書長張大春致詞表示，新社好山好水，農特產品豐富，今年花毯節結合中部八縣市農特產品展同步登場，歡迎全台旅人一起來新社賞花看花，品味中台灣美食，再帶回澎湃伴手禮。
立法院副院長江啟臣表示，新社花海暨台中國際花毯節，已成為最具台中味的盛典，新社是台中花園，在國際上也打出名號，去年創下358萬人次觀眾，希望今年能突破四百萬再創紀錄。
台中觀旅局局長陳美秀表示，台中國際花毯節首度與國際IP飛天小女警合作，整個展區除了主花毯，更呈現多個代表場景，包含飛天小女警的家、市政廳，以及動畫中熟悉的角落，彷如飛天小女警小鎮，遊客不僅能遇見花花、泡泡與毛毛立體裝置，也可能與尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等經典角色「不期而遇」，處處驚喜。
觀旅局強調，2025臺中國際花毯節將「動畫元素 × 花卉藝術 × 永續共創」完美結合，從主花毯到花卉裝置，全面展現創新與驚喜，歡迎全國民眾自11月8日起蒞臨新社，親身感受這場融合花卉、動畫元素與城市精神的年度盛典。
配合花毯節登場，台中郵局8、9日在現場設置服務攤位，提供多款集郵票（商）品展售服務，讓民眾在繽紛花海中體驗郵政文化之美。開幕當日開辦臨時郵局，提供限量1,000封紀念封供民眾免費索取。
活動期間，台中郵局特別發行「波波鴿花海主題」個人化郵票（共4款：波波鴿遊花海、波波鴿花毯夢、波波鴿種植趣及波波鴿顧目啾，每張售價124元），並同步推出限量500份的「花海同樂福袋」，每份特價800元，內容包含SNOOPY同樂旅行袋、幸福郵你矽膠餐墊、郵愛地球餐具組、波波鴿個人化郵票及心花樣瓷杯等5項精選商品，十分超值，民眾可於花海現場郵局服務區，或至台中地區各地郵局窗口選購。
