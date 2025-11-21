台中國際花毯節兩週破200萬人次 新社農會現烤杏鮑菇香腸免費送遊客

▲2025新社花海暨臺中國際花毯節人氣爆棚，自開展兩週以來，參觀人數已突破兩百萬人次，吸引全台民眾前來朝聖。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】2025新社花海暨臺中國際花毯節人氣爆棚，自開展兩週以來，參觀人數已突破兩百萬人次，吸引全台民眾前來朝聖。台中市政府觀光旅遊局與農業部種苗繁殖改良場攜手新社區農會搶搭花海熱潮，於11月21日在花毯節現場現烤500條新社限定「杏鮑菇香腸」，免費贈送給在場遊客，期望藉由花毯節的高人氣帶動地方農產行銷，讓更多人品嘗在地好味道。

▲展示農特產與創意商品，鼓勵民眾在賞花之餘，也能支持在地農業、提前為年節送禮做準備。（記者蘇彩娥攝）

活動現場同時邀請花蝴蝶與花仙子飄逸亮相，以優雅曼妙的舞姿迎賓，象徵新社百花綻放、台中觀光蓬勃飛揚；並安排新社在地青農品牌走秀，展示農特產與創意商品，鼓勵民眾在賞花之餘，也能支持在地農業、提前為年節送禮做準備。從食農教育、手作商品到特色伴手禮，充滿地方魅力的精選好物在舞台上一一亮相，深受現場民眾喜愛。

▲花毯節現場現烤500條新社限定「杏鮑菇香腸」，免費贈送給在場遊客。（記者蘇彩娥攝）

觀光旅遊局長陳美秀表示，今年花毯節結合飛天小女警主題及中部八縣市農業展售會，展區更具可看性。現場花況將於本週迎來最美時刻，包含面積約兩公頃的「橘色波斯菊」花海與約一公頃的「紅色百日草」將陸續盛放，預期再掀拍照人潮。陳局長提醒民眾，賞花拍照之際務必愛護花海，不要踩踏花田，讓美景能夠持續綻放。



▲花蝴蝶與花仙子飄逸亮相，以優雅曼妙的舞姿迎賓，象徵新社百花綻放、台中觀光蓬勃飛揚。（記者蘇彩娥攝）

新社區農會總幹事羅文正指出，新社農會推出的杏鮑菇香腸是花海必吃的在地美食，採用新社栽種的杏鮑菇製成，口感厚實多汁，無添加瘦肉精及豬油丁，強調自然健康，更通過產銷履歷驗證，讓民眾安心品嘗。目前正值柑橘、葡萄、甜柿盛產，活動現場更集結150個攤位，展示台中優質農特產品，從香菇、餅乾到杏鮑菇香腸應有盡有，讓民眾賞花之餘也能收穫滿滿，帶回最道地的新社美味與特色商品。近期氣溫轉涼，農會希望用熱騰騰的在地小吃為遊客暖胃，也讓更多人認識新社農產品的魅力。

新社休閒農業導覽發展協會理事長呂崇榮也推薦，除了欣賞壯麗花海，更不能錯過新社在地青農品牌的創意展售。「新峰農場」帶來葡萄樹下午茶概念與紅酒DIY展示；主打食農教育的「泥香草莊」呈現以艾草香茅製成的造型蚊香與科技泥DIY；「江家玫瑰園」展出玫瑰香膏與有機玫瑰商品；「百菇莊」推出菇蕈太空包，讓民眾體驗採菇樂趣；「小路休閒農場」提供「搖搖冷萃馬告咖啡」試飲。多元豐富的在地選品，是歲末交換禮物及年節伴手禮的最佳選擇。

觀旅局科長巫宗霖表示，在中央與地方的通力合作下，今年新社花海以15公頃壯闊花田迎接遊客，花期橫跨11月初至12月底，採分期種植方式讓不同花色於花季不同階段輪番綻放，使整體花況得以維持最佳狀態。本週與下週皆為花海盛開巔峰期，歡迎全台民眾把握最佳賞花時間前來新社，用視覺與味覺感受台中花都魅力。

農業部種苗改良繁殖場秘書文紀鑾表示，今年花海以萬壽菊、百日草等多種花卉搭配不同花色陸續盛放，打造最繽紛的賞花體驗。活動場地平日為高粱與玉米的採種基地，本次花季特別開放，並與市府及地方單位合作打造亮麗景觀。隨著颱風未造成影響，本週花況維持在9成以上，是賞花最美時刻。

觀旅局提醒，台中國際花毯節自即日起至11月30日在新社區種苗繁殖改良場第二苗圃舉行，每日08:30至16:30開放。民眾可將現場拍攝的美照上傳至指定貼文參加抽獎，就有機會獲得澳門航空來回機票。更多活動與旅遊資訊請至「台中觀光旅遊網」及「台中國際花毯節」官方網站查詢。