台中國際花毯節圓滿落幕 清潔隊2小時內恢復場地環境
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025新社花海暨台中國際花毯節已於昨(30)日在新社圓滿落幕，活動期間雖然歷經鳳凰颱風小插曲，仍吸引大量遊客湧入賞花。為維護活動景觀、呈現給市民最美的花毯節，台中市政府環保局在現場設置五個資源回收點，活動期間出動掃街車、垃圾車、資源回收車、灑水車等清潔車輛及60位清潔人員，期間總計清除垃圾105公噸，資源回收物56公噸，並於活動結束2小時內迅速恢復場地周邊環境景觀。
▲2025新社花海暨國際花毯節街道清洗後。
環保局提到，這次新社花海暨台中國際花毯節活動以飛天小女警動畫融入花卉藝術與永續共創導入策展核心，並結合「中台灣農業行銷展售會」集合8縣市特色農產品共同展出，展期結束後回歸在地社區並以共享、循環、再生結合環保與教育議題，進而關心環境與循環經濟的永續發展。
為響應低碳環保、惜食減量，活動中清潔隊員宣導垃圾、資源回收及生熟廚餘並瀝乾水分方式教育民眾。活動鼓勵民眾盡量使用環保餐具、減少使用一次性產品，悠遊山城、漫步賞花之際可同時減少身體與環境的負擔。
新社區清潔隊長梁敬德提到，今年特別於園區各個回收點將資源回收物回收後讓資源可以不斷地還原、再生，物命生生不息。另花海場地為農業種苗場種植育種使用，屬於未舖設硬舖面的農地，清潔隊出動灑水車協助展區週邊道路及展場接駁總站揚塵抑制及洗掃作業，減少灰塵、清潔道路。另環保局也設置流動廁所於主展區、太原停車場、東勢河濱公園，方便遊客使用，並安排駐點清潔人員加強清潔，讓賞花遊客有舒適清爽體驗。
環保局長吳盛忠表示，第一線清潔人員始終默默守護大台中，大街小巷都可見到令人敬佩的清潔人員身影，絕對是讓人安心、放心、揪感心的存在，此次花海節圓滿落幕，感謝這群環保英雄的付出及辛勞，發揮迅速服務效能，共同維護全市環境品質。
