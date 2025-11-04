台中國際花毯節本週開跑

【記者陳世長台中報導】2025新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日至30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個週休假日，今年市府突破以往，推出結合全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造前所未見的全新主題花卉盛會。市長盧秀燕(4)日主持市政會議表示，全國最強大的花卉盛事將於這週六開跑，且今年中台灣農業行銷展售會由台中舉辦，邀請民眾到訪，除了能欣賞花卉藝術，也能一站就享受到中部八縣市的優質農產品。





「拚經濟、拚觀光、拚市民的好生活，一刻都不能停！」盧市長表示，目前仍在非洲豬瘟應變期間，但台中市各活動陸續進行中，上週舉辦的台中市民野餐日，每個行政區都有野餐據點，參與人次超過26萬人次創新高，非常受到市民歡迎，謝謝各局處、各區公所用心舉辦各區野餐日；現在還在上場的則有台中購物節，去年登錄就超過353億元，接下來11月份即將登場的物調券活動，也是非常受到在地店家歡迎的活動；而即將上場的「2025台中國際花毯節」，是全國最強大的花卉盛事，去年參與超過350萬人，今年還能一站享受到中部八縣市的優質農產品，活動長達23天，是最好的親子活動，請市民家人把握活動時間到訪。



觀旅局長陳美秀今日以「2025台中國際花毯節」為題進行專案報告表示，今年以卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，創作全新主題，並有直徑60公尺、總高18公尺的史上最大主花毯，完整還原小鎮村經典街景，每半小時精彩呈現主花毯秀，今年更新創婚紗攝影申請入園取景，期望讓新人留下永恆美麗的回憶；同時結合山城觀光產業合作，推出六大特色遊程、集結50家山城民宿合作等；並與在地幼兒園、在地居民及樂齡團體落實「在地共創、樂齡長照、綠色照顧、社區美化」合作植栽、傳統工藝創作，擴大共創範圍。



陳局長說明，今年花毯節更與在地合作開發商品，結合馬告、黑白木耳、香菇、柿子、茶葉、柑橘等在地農產業，同時舉辦2025中台灣農業行銷展售會，邀集苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林 縣、新竹市、新竹縣及嘉義市共同策展，以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」核心理念，主視覺結合各縣市特色農畜產品，搭配中台灣區域地圖，彰顯中台灣縣市間合作精神，讓民眾更加認識中部農產業。