台中國際花毯節本週開跑
【記者陳世長台中報導】2025新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日至30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個週休假日，今年市府突破以往，推出結合全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造前所未見的全新主題花卉盛會。市長盧秀燕(4)日主持市政會議表示，全國最強大的花卉盛事將於這週六開跑，且今年中台灣農業行銷展售會由台中舉辦，邀請民眾到訪，除了能欣賞花卉藝術，也能一站就享受到中部八縣市的優質農產品。
「拚經濟、拚觀光、拚市民的好生活，一刻都不能停！」盧市長表示，目前仍在非洲豬瘟應變期間，但台中市各活動陸續進行中，上週舉辦的台中市民野餐日，每個行政區都有野餐據點，參與人次超過26萬人次創新高，非常受到市民歡迎，謝謝各局處、各區公所用心舉辦各區野餐日；現在還在上場的則有台中購物節，去年登錄就超過353億元，接下來11月份即將登場的物調券活動，也是非常受到在地店家歡迎的活動；而即將上場的「2025台中國際花毯節」，是全國最強大的花卉盛事，去年參與超過350萬人，今年還能一站享受到中部八縣市的優質農產品，活動長達23天，是最好的親子活動，請市民家人把握活動時間到訪。
觀旅局長陳美秀今日以「2025台中國際花毯節」為題進行專案報告表示，今年以卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，創作全新主題，並有直徑60公尺、總高18公尺的史上最大主花毯，完整還原小鎮村經典街景，每半小時精彩呈現主花毯秀，今年更新創婚紗攝影申請入園取景，期望讓新人留下永恆美麗的回憶；同時結合山城觀光產業合作，推出六大特色遊程、集結50家山城民宿合作等；並與在地幼兒園、在地居民及樂齡團體落實「在地共創、樂齡長照、綠色照顧、社區美化」合作植栽、傳統工藝創作，擴大共創範圍。
陳局長說明，今年花毯節更與在地合作開發商品，結合馬告、黑白木耳、香菇、柿子、茶葉、柑橘等在地農產業，同時舉辦2025中台灣農業行銷展售會，邀集苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林 縣、新竹市、新竹縣及嘉義市共同策展，以「農業豐饒、區域特色、永續智慧」核心理念，主視覺結合各縣市特色農畜產品，搭配中台灣區域地圖，彰顯中台灣縣市間合作精神，讓民眾更加認識中部農產業。
其他人也在看
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
豬農父子收押關鍵曝光！老農扯廚餘紀錄「年紀大不會上傳」 謊言被揭穿
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，經台中地檢署偵辦，昨（3）日大檢警兵分多路前往搜索，同時拘提陳姓豬農父子到案說明，由於豬農父子有滅證、串供之虞，檢方今日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。據悉，檢方訊問豬農父子時，發現豬農父子頻頻說謊、說法一變再變，對於廚餘蒸煮紀錄，甚至以上傳舊照片、假資料矇騙，成為非洲豬瘟的破口。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 1 天前
黃明志失聯兩天被大馬警方通緝懷疑「已經潛逃」 經紀人發聲：相信他會前往警局協助調查
網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，消息一直到11月才傳回來台灣，其中歌手黃明志被爆出是謝侑芯生前最後見的人，甚至同處一室直到謝侑芯送醫，4日馬來西亞警方宣布將案件朝向謀殺案調查，且要將黃明志逮捕歸案，但黃明志卻關機失聯，已經被馬來西亞警方通緝，而黃明志的經紀人也透過社群發聲。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、台中綠美圖、台灣科學節、草嶺古道芒花季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有台北白晝之夜、台中市民野餐日、新社花海、新北歡樂耶誕城、台灣科學節、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君、台中綠美圖、台北溫泉季、芒花、甜根子草...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 天前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
史上最大規模！ITF台北國際旅展週五登場 8大亮點搶先看
全台規模最大的「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場！今年共有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家與城市參與，現場集結超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司與遊樂園共襄盛舉，攤位總數高達1600格。主辦單位今（4）日舉行展前記者會，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀與多國駐台使節齊聚，提三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元
勞動基金運用局今（3）日公布9月最新勞動基金績效，單月收益2,167億元，今年截至9月底，全年收益數達5,588億元，收益率8.14％，整體勞動基金規模為7兆4,399億元。其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"
社會中心／黃恩琳 劉毓琦 台北報導竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺旁邊，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以取一千塊錢，就有民眾懷疑，是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。警方到場瞭解時，收取個資的男子宣稱，神明幫他的老闆賺了100萬，才來發公益金，說法避重就輕。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資民眾比紹，有啊我老公有去用，我們還是排第一個第二個，他一來的時候是找我們。還有人說，就是我們想一想怪怪的，問警察他說，人家是上面進來，叫我們把東西都掛失。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳﹔「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，但是在光天化日之下買個資，有人覺得怪怪的，趕緊報警。警方到場，他們跟警方說，因為神明讓老闆賺錢，所以老闆想在這邊，回饋給有需要的人。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，視因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾，但說法怪異，明顯避重就輕。萬華警分局龍山所副所長楊越然表示，前往現場已經沒有在發錢，目前沒發現違法行為。律師李育昇表示，民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至可能構成組織犯罪，由於民眾是自願把個資提供出去並且有收取對價，之後要以不知情，作為理由想要避免刑事責任，恐怕難度就會提高。政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。原文出處：提供雙證件影本領1千元 男子疑似騙取個資 更多民視新聞報導上百女性身心受創！離譜醫師一句「我喜歡開刀」 前婦產科醫遭控濫施子宮切除術睡夢中突聽「爆炸聲」！ 9歲男童平板充電竟讓項鍊起火灼傷人妻肉身趴車阻詐團遭拖行 夫亮玩具槍護家人裁定不罰民視影音 ・ 1 天前
春節9天醫護人員有「加班費」了 衛福部挹注13.6億買單 醫師工會籲：確保加成落實到基層醫護手中
為紓解長假期間急診壅塞，並體恤春節上班的醫護人員，衛福部宣布自明年春節9天連假（信傳媒 ・ 1 天前
前男友持刀挾持女友被圍捕 畏罪墜15樓亡｜#鏡新聞
新北市三重區2日晚上8點多發生一起恐怖情人挾持事件！一名35歲的蘇姓男子因為不滿小他12歲的女友在上個月提出分手，竟然偷偷潛入社區在停車場，並且埋伏在暗處，等到被害人和姊姊開車回來後，立刻持刀刺傷兩人，並挾持女友到住家頂樓。警方獲報後馬上出動大批警力前往救人，不過在對峙談判過程中，嫌犯突然鬆手並從15樓一躍而下，當場死亡。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
關鍵5天出包！擅闖非洲豬瘟案場清消 他轟：台中市府根本是台失速列車
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒轟，「台中市府已經不是螺絲掉滿地，根本就是一台失速列車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他遭通緝跑路…一通電話「人在柬埔寨」就消失！人妻新婚第2天就沒尪
台中市女子阿芬（化名）去年跟男子大壯（化名）結婚，未料，新婚2天，丈夫就說，「自己遭通緝，要出國工作」隨後失聯，這段期間僅打過一通電話，說人在柬埔寨，之後人間蒸發；阿芬無奈，向法院訴請離婚獲准。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
三重情殺！ 恐怖男埋伏刺傷前女友姊妹 畏罪墜樓亡
新北市 / 綜合報導 新北市三重區傳出情殺案！昨(2)日晚上犯嫌蘇姓男子闖入前女友住家社區，先是在地下室埋伏將近1小時，等到前女友姊妹下車上前談判，但嫌犯情緒激動，先持利器攻擊姊姊，還挾持妹妹上頂樓，警方到場後勸阻無效，犯嫌竟當場墜樓，送醫不治，據了解，犯嫌和女友交往1年左右，不滿被提分手而衝動行凶，還曾喊要同歸於盡。警方VS.蘇姓犯嫌說：「沒必要，我們先講一下你有什麼樣的要求，我們好好去了解好不好。」警方手持盾牌，和嫌犯在頂樓上談判，不過讓人畏懼的是，他手上握有人質就是他的前女友。警方VS.蘇姓犯嫌說：「沒必要用，不要再用了。」女生被嚇得尖叫，聲音聽起來很驚恐，因為嫌犯手持利器，劃傷她的頸部。警方VS.蘇姓犯嫌說：「我們會後退，我們已經後退了。」嫌犯不聽勸，警方只能步步後退，試圖讓嫌犯卸下心防，但下一秒，嫌犯竟然一躍而下，救護車急忙趕到現場，但送醫後仍搶救不治。現場血跡斑斑拉起封鎖線，驚悚情殺案，就發生昨(2)日晚上9點多，新北市三重區的社區大樓，男子衝動行凶疑似因不滿被分手，蘇姓男子當天晚上，先是尾隨住戶進地下室，埋伏約1小時，等到前女友姊妹倆，開車回家後下車，男子衝上前談判喊要同歸於盡，情緒激動還持利器攻擊，姊姊被劃傷後急忙報警，妹妹卻被挾持帶往頂樓，沒想到男子竟然畏罪墜樓身亡。三重分局偵查隊隊長翁啓元說：「經搜索及調閱監視器影像後，鎖定犯嫌與被害人在頂樓，過程中犯嫌情緒激動經勸阻無效自行墜樓。」前女友姊姊被攻擊後，負傷衝到派出所報案，因為妹妹還身處危險之中，雖然妹妹平安救出但仍因被割頸受傷，但除了外傷，親眼目睹前男友墜樓，恐怕妹妹內心創傷更嚴重。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
賞楓秘境！日本東京人文秋日三大必去景點
[Newtalk新聞] 日本首都東京不僅以繁華的都會風景著稱，秋季更搖身一變，成為紅葉與文化體驗交織的城市舞台。每年11月中旬至下旬，楓葉自郊山蔓延至庭園與古寺，呈現專屬於東京的繽紛秋色。本篇結合都內賞楓、歷史文化美食體驗等一日遊，整理三大東京秋季賞楓活動，邀旅人走進東京獨有的錦秋魅力。 小石川後樂園 享受恬靜秋日大景 位於文京區的小石川後樂園，是江戶時代初期所建的代表性回遊式庭園。以融合中國風格意匠而聞名。每年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹相繼染紅，池畔倒映鮮豔秋色，構成恬靜深邃的秋日景致。園內受歡迎的拍攝點包括紅葉林、丸屋周邊及內庭等區域，其中大泉水南側，周邊楓葉特別豔麗，氣勢尤為壯觀。 11月22日至12月7日期間，園內將舉辦「樂享深山紅葉」特別活動，安排寶生流能樂與江戶太神樂等傳統藝能演出，豐富園內古典風雅的氣氛，體驗東京獨有的”楓情雅韻”。 地點坐落於東京都內，交通方便，適合安排半日遊，或來趟即興的城市散步。在古典美景與楓紅交織之中，度過靜雅的秋日時光。 地址：東京都文京区後楽1-6-6開園時間：上午9時～下午5時（需在下午4時30分前入園）※特殊活動期間可能會新頭殼 ・ 1 天前
恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡
社會中心／王毓珺 吳培嘉 謝漢暘 新北報導情關難過，釀成悲劇！昨天（2日）晚上，新北市三重地區，發生一起男子挾持姊妹案件。嫌犯埋伏在姊妹居住的社區外停車場，看到兩人回家後，立刻上前大吵，還揚言要跟前女友的妹妹同歸於盡，隨後亮出刀械，砍傷姊妹兩人，還將妹妹挾持到頂樓，但警方到場後，嫌犯情緒激動，竟畏罪墜樓輕生。晚間社區大樓的頂樓，多名員警持槍跟盾牌小心警戒，因為在他們眼前的男子，持刀挾持一名女子。員警不斷苦勸男子，冷靜不要衝動，但他絲毫聽不進去，愈來愈往牆邊靠近，嚇得女子驚聲尖叫。員警一邊小心後退，隨時注意男子的舉動，沒想到他竟然情緒失控墜樓身亡。恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「嫌犯當時就是，埋伏在社區的地下停車場裡，看到姐妹倆後就上前爆發爭吵，隨後竟然還揚言，要跟妹妹同歸於盡。」驚悚命案發生在2號晚上9點多，新北市三重環河南路上的一處社區，初步了解，23歲的陳姓女子家境優渥，跟音樂才女的姊姊，兩人同住，當天，妹妹的前男友，35歲蘇姓男子埋伏爭吵後，持水果刀砍傷姊姊的頸部跟背部，隨後又把妹妹挾持到社區頂樓，姊姊緊急報警求助，但嫌犯看到員警卻情緒失控，竟然畏罪從頂樓墜樓輕生。恐怖情殺1死2傷! 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡（圖／民視新聞）蘇姓嫌犯從軍10年，1年多前退伍開了飲料店，前陣子也到花蓮當鏟子超人，但陳姓妹妹表示，雙方交往1年，嫌犯時常情緒不穩，有恐怖情人傾向，兩人已經分手一個月。附近店家：「他（嫌犯）人還蠻親切的，而且他（嫌犯）其實還蠻認真的，他（嫌犯）有提到說他女朋友跑了這樣子，有一陣子看他（嫌犯）就是狀況真的蠻差的，但後面好像他（嫌犯）有在調適。」嫌犯的媽媽，這一個月也常常關心他的狀況，甚至嫌犯犯案前，也有通了電話，但仍發生悲劇，過不去的情關，讓自己殞命，也留給家人無盡悲痛。原文出處：三重恐怖情殺1死2傷！ 男埋伏砍傷前任姊妹 畏罪墜樓亡 更多民視新聞報導嚇！台中男持刀狂砍女友母女 鄰居見義勇為也濺血恐怖情殺! 嫌犯揮刀砍女友與母親 鄰居救援也遭殃三重情殺驚魂！男子持刀砍前女友姊妹 見警方到場從15樓墜落亡民視影音 ・ 1 天前
龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」 民眾擔憂：詐團騙個資
竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺附近，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以領取一千塊錢，就有民眾懷疑是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。對此，民進黨立委吳沛憶痛批，光天化日之下公然收集長輩個資，非常可惡，要求警方徹查。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資夫婦：「（妳有去用？）有啊我老公也有去用，我還是排第一個第二個。」換個資夫婦：「他一來的時候就找我們，（所以你們有拿到1000塊？）有，可是我們想一想怪怪的，警察說那個是詐騙集團，叫我們把證件掛失。」龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」（圖／民視新聞）換個資夫婦：「它寫說什麼使用，僅供什麼參考的，然後它是寫在背面用原子筆，並不是寫在正面證件的正面。」當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳：「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，不過在光天化日之下買個資，很多人覺得怪怪的趕緊報警，警方到場了解他們是跟警方說，因為神明幫老闆賺錢，所以他想要在現場回饋給有需要的民眾。」收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，是因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾。只是近年來詐騙頻傳，不少詐騙集團就是拿人頭帳戶為非作歹，這次蒐集個資的行為，不免引人遐想，立委吳沛億痛批，這行為非常可惡。龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」（圖／民視新聞）立委（民）吳沛憶：「在萬華竟然發生在光天化日之下，有人公然去蒐集長輩的個資，那這如果是要拿來做借名借人頭，從事不法行為非常的可惡，所以我已經要求我們萬華分局，一定要依照我們個資保護法，立即啟動相關的調查。」律師李育昇：「民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至涉犯組織犯罪條例。」政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。(民視新聞黃恩琳、劉毓琦台北報導)原文出處：龍山寺旁「提供雙證件影本領1千元」 民眾擔憂：詐團騙個資 更多民視新聞報導惡房客縱火燒屋還倒車阻逃生路 「媽媽傷重不治」母女雙亡住家成毒品分裝場！北市刑大破情侶檔賣毒咖啡包 只賣熟客避查緝遭控造謠光電案！謝龍介竟嗆「是勒告啥米碗糕」 郭國文強硬回擊民視影音 ・ 1 天前
信義雙屍案逮「清秀女藥頭」 曾請同居人至CEO豪宅送毒品
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導上個月25號，發生在台北信義區豪宅的雙屍命案，有最新進展！警方破解死者，37歲陳姓CEO的手機，發現他曾經跟一名蘇姓女藥頭購買毒品，而蘇姓女藥頭再向上游的鍾姓男子調貨！事發前一天，蘇姓女子還請同居人送毒品到陳姓CEO家中！警方陸續逮捕涉案的三名嫌犯，複訊後5到30萬元交保。員警荷槍實彈，前往豪宅逮入！這裡是蘇姓女藥頭的住處，員警一搜，果然起獲滿桌毒品！同一時間，另一名鍾姓藥頭也被警方鎖定逮捕。信義雙屍案逮「清秀女藥頭」 曾請同居人至CEO豪宅送毒品。（圖／民視新聞）這一起震驚社會的台北信義豪宅雙屍案，有最新進展，警方調查發現，創投公司CEO、37歲的陳姓死者，根本就是買毒大戶，命案發生當下，員警在他與曾姓死者陳屍的客廳，除了發現毒品K他命，更有喵喵、大麻、FM2，以及可用來製造神仙水的先驅溶劑。警方破解陳姓CEO手機，發現他先前曾向有毒品前科的蘇姓女子購買毒品，蘇姓女子再往上找鍾姓男子調貨，且部分交易不收錢，當作陳姓CEO招待旅遊的對價。10月24號，也就是陳姓CEO身亡前一天，蘇姓女子拿到毒品後，請鍾姓同居人送到陳姓CEO的信義區豪宅，沒想到隔天，就傳出陳姓CEO與一25歲的女美甲師，疑似吸毒過量，在住家客廳雙雙喪命。信義雙屍案逮「清秀女藥頭」 曾請同居人至CEO豪宅送毒品。（圖／民視新聞）信義分局偵查隊副隊長陳櫸林：「經調閱監視器查訪死者親友，鎖定蘇姓、謝姓及鍾姓犯嫌，涉嫌於日前販賣毒品給死者，搜索起獲毒品安非他命、搖頭丸，現金新臺幣56萬餘元。」警方將三名嫌犯拘提到案，北檢複訊後以五到三十萬元交保，並且限制出境出海。檢警現在除了繼續釐清死者死因外，更要追查這背後，是否有更龐大的毒品供應鏈。原文出處：信義雙屍案逮「清秀女藥頭」 曾請同居人至CEO豪宅送毒品民視影音 ・ 9 小時前