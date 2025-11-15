台中國際花毯節突破百萬參觀人次 農特產品銷售飆破一千伍佰萬元

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025新社花海暨台中國際花毯節自11月8日華麗登場後，持續獲得遊客熱烈好評。雖因「鳳凰颱風」來勢洶洶！休園兩日，所幸路徑偏移，花況未受影響，下週即將進入盛開期，會以更繽紛燦爛的花海迎賓。颱風過後賞花人潮立即湧現，以行動力挺全台最大花卉盛事。截止今（15）日，累計參觀人次已正式突破「百萬」大關，再度展現花毯節作為全台最受矚目花卉嘉年華的超高人氣。本屆首度以「花卉 × 動畫」跨界打造沉浸式現場體驗，不僅吸引親子、青年與攝影愛好者爭相拍照打卡，也成功帶動山城周邊的旅遊商機。

▲農特產區遊客絡繹不絕。

觀旅局指出，今年花毯節主題結合知名卡通飛天小女警，以史上最大規模的主花毯（高18米、直徑60米）為核心，每日上演泡泡與水霧特效搭配機械動態自動展演，持續吸引大批遊客駐足拍照。花毯內更設置盪鞦韆、甜甜圈店等場景，讓大小朋友都能參與其中。除了主花毯外，現場裝置也驚喜呈現飛天小女警的家、市政廳等經典場景，還有尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等角色立牌，以及魔人啾啾、粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派、「他」等反派立牌，豐富的角色元素彩蛋讓遊客直呼「花毯節不只是花海，更是童年的夢想」。

農業局表示，今年整體展區除了農特產品展售之外，還再度整合「中台灣農業行銷展售會」，由台中市邀集七個縣市共同參與，展示各地最具代表性的農特產與農業成果。這不僅讓展區規模更為宏大，也吸引了大量人潮湧入，買氣更是驚人。截至目前，農特產品展售與博覽會合計銷售額已突破 1,500萬元，成功帶動在地農產行銷與小農收益，讓花毯節成為推動區域農業發展的重要平台。

交通局說明，活動期間每日接駁專車發車量大幅增加，松竹線與豐原線仍最受遊客青睞，截至目前已提供數千班次服務，順利疏運大量人潮。呼籲遊客多加利用5條免費接駁專車與大眾運輸工具，以分流車潮並響應低碳永續。

觀旅局強調，花毯節已不單是花卉展演，更是動畫元素×花卉藝術×在地產業×永續共創的綜合體驗。誠摯邀請民眾把握活動期間，前來新社花海，見證這場年度最盛大的花卉嘉年華。