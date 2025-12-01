台中國際花毯節閉幕 部分花卉由在地學校及衛生所認養

新社花海暨台中國際花毯節23天展期累計近400萬人次參觀，創下新高，並帶來超過92億元觀光產值。（圖：觀旅局提供）

「2025新社花海暨台中國際花毯節」活動閉幕，台中市觀旅局表示，自11月8日開幕到30日落幕，23天展期累計近400萬人次參觀，創下歷屆新高紀錄，並帶來超過92億元觀光產值。展後部分花卉已由在地學校及衛生所認養，持續妝點社區角落，延長花卉效益；同時也透過社區共創、親子共植的方式，讓市民從參與過程中實踐「共享、循環、再生」的理念。

觀旅局局長陳美秀表示，今年新社花海花毯節以「動畫元素 × 花卉藝術 × 永續共創」為策展核心，將備受喜愛的飛天小女警經典元素與在地花卉巧妙融合。園區更設置場景裝置，如盪鞦韆與甜甜圈店，讓大小朋友都能身歷其境，親自參與冒險。

觀旅局說明，這次結合在地農特產與永續理念，展區內規劃農特產品展售市集、巨型蔬果打卡牆，並安排現場表演、DIY手作、農產試吃等活動，讓民眾在賞花的同時，體驗台灣農業旅遊新魅力，其中農特產品展售區銷售額突破7,100萬元！

地方業者表示，花毯節帶動山城觀光全面升溫，餐飲、農事體驗及周邊景點遊客人潮滿滿，約有五成以上為外縣市旅客，活動精彩吸引來自香港、澳門、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、印尼與泰國甚至中東、歐美等國際遊客專程造訪，成為年底國際與國旅觀光的最強引擎，更首度開放園區婚紗攝影。

觀旅局補充，這次花毯節共回收有效問卷逾2,000份。依據初步統計結果顯示，活動吸引約七成外縣市及外國籍遊客到訪，其中六成受訪者表示曾參與過歷屆花毯節，顯示活動具高度回流魅力。此外，九成六的民眾認為花毯節的辦理具有正面意義，並支持政府持續推動此項特色活動。

觀旅局說，雖然花毯節正式落幕，但新社地區仍有繽紛花卉可賞，目前白雪木正值盛開，薰衣草森林、沐心泉、桃李河畔等園區持續綻放花海；豐原公老坪的柑橘、茂谷正值豐收季，將延續到明年2月底，歡迎遊客持續造訪，感受中台灣四季的魅力。（張文祿報導）