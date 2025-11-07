台中國際花毯節開幕！暢遊飛天小女警主題場景

社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導文策院舉辦的TCCF創意內容大會，今天（7日）的閉幕式，一共頒發41項大獎，共計1010萬元的獎金，給獲獎的文學及影視創作者，藝人林志玲更首度以個人身分，設立獎項，期盼未來能吸引更多各國優秀的創作者，一同參與。藝人林志玲：「各位在我心中，最有創意的朋友們大家好，我是志玲姊姊。」一身粉色氣質長禮服，舉手投足散發女神魅力，台灣名模林志玲，7號出席TCCF創意內容大會的閉幕式，以個人名義設立獎項，自掏腰包，頒發共150萬元的獎金，給傑出創作者。藝人林志玲：「最重要的也希望世界能夠看到台灣，非常豐沛的創作能量。」志玲姊姊把獎項，聚焦在具有女性議題的原創影視作品上，除此之外，藝人張鈞甯也現身TCCF，擔任出版文本與漫畫類的評審。主持人vs.藝人張鈞甯：「2025TCCF我推的企劃獎。」文策院舉辦的創意內容大會，從文學到影視作品，都有獎項可以報名，吸引全球44個國家、700件企劃案參賽，不僅頒出41項大獎，總獎金更是高達1010萬元。TCCF創意內容大會總獎金破千萬！ 林志玲設專屬獎項（圖／民視新聞）主持人：「民視福爾摩沙新創獎得獎的是＂分手擂台－你還愛我嗎＂。」原創作品＂分手擂台－你還愛我嗎＂一舉奪下民視福爾摩沙新創獎等五項大獎，是今年影集企劃類的最大贏家。分手擂台你還愛我嗎製作人王莉茗：「就是這是我最好生日禮物，我們其實是一個IP公司，然後我們接下來還會發展影集，我們還有分手擂台這個節目，我們還有小說，我們還有很多很多的可能性。」TCCF創意內容大會總獎金破千萬！ 林志玲設專屬獎項（圖／民視新聞）文策院董事長王時思：「大家把TCCF當作一個平台，等於是說在台灣，有重要的影視作品要發起的時候，就要來到這個平台，在這個平台可以被最多人看見。」TCCF不只讓原創作品被看到，也將台灣文化影視產業，推向國際舞台。原文出處：TCCF創意內容大會總獎金破千萬！ 林志玲設專屬獎項 更多民視新聞報導全新北市都要塞爆？ 侯友宜：耶誕城不侷限板橋、擬逐步擴大至各區運動後鼻塞、狂流鼻水？ 醫師提醒「運動誘發性鼻炎」不可忽視苦主嘆買房「3大爛事」！內行人揭1類型：風險更大

民視影音 ・ 10 小時前