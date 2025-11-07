台中國際花毯節開幕！暢遊飛天小女警主題場景
〔記者黃旭磊／台中報導〕中台灣花卉盛典「2025新社花海暨台中國際花毯節」，今天(8日)起至11月31日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，農業部次長胡忠一、台中市副市長黃國榮主持開幕式，農業部種苗改良場展出超過百種玫瑰，今年主花毯則以卡通頻道「飛天小女警」為靈感，高18米號稱開辦以來最大，台中市府強調，花海面積兩公頃創展出紀錄，歡迎闔家出遊欣賞百花爭豔。
新社花海曁台中國際花毯節展期23天，橫跨4個週休假日，每天上午8點半至下午4點半開放，農業部種苗改良場展出12.5公頃超大花海大地畫布，6萬株一串紅、千日紅、波斯菊及百日草等景觀作物爭豔，而主花毯「飛天小女警」直徑60米號稱開辦以來最大，主裝置每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果營造奇幻氛圍。
台中市觀光旅遊局長陳美秀說，花毯節整個場景就是飛天小女警小鎮，遊客可以穿越主花毯，身歷其境，而全場兩公頃是歷年花卉面積最大一次，展出期間與在地社區、花農、老農，還有花卉療癒等結合，盼創造台中市旅遊最高峰。
