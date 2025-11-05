台中國際花毯節飛天小女警主題裝置亮相 11/8開幕領航花海奇幻冒險

「2025新社花海暨台中國際花毯節」，11月8日到30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖：中市府提供）

「2025新社花海暨台中國際花毯節」，11月8日到30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個週休假日，每日 上午8點30分到下午4點30分 開放。今年以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合。主題裝置每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。

台中市政府副秘書長張大春5日主持台中國際花毯節開箱記者會，啟動儀式一開始，飛天小女警偶裝登場，帶領現場觀眾開啟一場視覺饗宴。現場共有15個裝置藝術，還有許多隱藏角色元素等大家來探索！張大春副秘書長表示，今年的主花毯為歷屆最大，高18米、直徑60米，其中，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點。不僅如此，主花毯內還設置以動畫中經典場景為靈感的裝置，像是盪鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點，還能讓大小朋友能親身走入其中探索與拍照，留下美好回憶。

觀旅局陳美秀局長指出，除了主花毯，現場更呈現了多個代表場景，包含飛天小女警的家、市政廳，以及動畫中熟悉的角落。遊客不僅能遇見花花、泡泡與毛毛立體裝置，也可能與尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等經典角色，以及粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派、「他」等反派角色立牌「不期而遇」，處處有驚喜。

除了各項裝置外，現場同步設置飛天小女警限定主題館，販售超過200種周邊商品及在地農特產，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等，帶動地方產業與觀光經濟。觀旅局也與社區合作推動永續共創，由長者與幼童共同創作花藝作品，活動期間借展，結束後回歸社區，實踐「共享、循環、再生」的核心精神。

觀旅局強調，2025臺中國際花毯節將「動畫元素 × 花卉藝術 × 永續共創」完美結合，從主花毯到花卉裝置，全面展現創新與驚喜，邀請全國民眾自11月8日起蒞臨新社，親身感受這場融合花卉、動畫元素與城市精神的年度盛典。花毯節的詳細資訊及最新動態，請持續關注「大玩台中」臉書粉絲團（https://www.facebook.com/taichungresort/?locale=zh_TW）及「台中國際花毯節官網」（https://www.flowercarpet.tw/）。

包括立法院江啟臣副院長、農業部種苗改良繁殖場劉明宗副場長、市議員吳振嘉、沈佑蓮、張瀞分、文化局長陳佳君、台中郵局葉玉暇局長等蒞臨現場。（張文祿報導）