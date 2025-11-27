台中國際花毯節首創 婚紗拍攝入園

▲臺中國際花毯節婚紗攝影，擁有飛天小女警的獨一無二婚紗照(圖／觀旅局提供)

▲新社花海暨臺中國際花毯節絕美婚紗攝影(圖／觀旅局提供)

[NOWnews今日新聞] 2025台中國際花毯節於自11月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃浪漫開展。今年首度推出的「婚紗拍攝入園」申請活動大受準新人歡迎。活動期間，只要事先提出申請，即可於每日開園前與閉園後的專屬時段入園拍攝婚紗，將浪漫身影留在絕美花海、精緻花毯與壯麗山景之間，打造專屬於花毯節的幸福畫面。知名婚攝業者「威廉王經典婚紗」帶領一對新人，今天在蔚藍天空與繽紛花海的映襯下進場拍攝，畫面唯美動人，為兩人的愛情留下最浪漫的見證。

觀旅局陳美秀局長表示，除了婚紗拍攝浪漫吸睛，新社區的宗教文化也備受矚目。台中媽祖文化蓬勃，其中位於新社的「九庄媽」更具有獨特的民俗傳統。九庄媽信仰遍及山頂、新社、土城、畚箕湖、擺頭店、鳥銃投、大南與馬力埔等地，是當地重要的民間信仰特色，不僅守護地方，更緊繫新社人的情感，也邀請大家「賞花追媽祖，幸福一輩祖」。特別的是，九庄媽採「有神無廟」形式，由地方爐主輪流供奉，今年由新社畚箕湖庄輪值，「西月湖農園」為值年庄爐主府，九年前九庄媽輪值至畚箕湖時，同樣是西月湖農園作為爐主府，爐主江吉慶先生深表榮幸，機緣難得。值得一提的是知名導演九把刀以台中新社在地信仰—「九庄媽輪祀」文化為核心，拍攝新作《神在我家》，呈現濃厚的土地情感與文化價值，獲得台北金馬影展金馬創投會議肯定，入選「台中拍創作獎」殊榮。

▲新社花海大爆發(圖／觀旅局提供)

陳局長指出，新社的樣貌不僅如此，山景秀麗、農產品豐饒，有台中後花園之美名，讓每個停駐的腳步，留下最舒心的回憶。今年台中國際花毯節特別以知名卡通頻道「飛天小女警」為設計靈感，全新打造絕美花毯，以繽紛色彩與童趣造景，呈現夢幻花卉盛宴，邀請民眾一起走進秋冬山城，欣賞最新花海花毯魅力。

觀旅局補充，新社是台中市內最多民宿申設的轄區，逛完花毯節先別急著回家，不妨選擇在充滿田園氣息的民宿留宿一晚，肯定會讓人有滿滿的收獲。今年觀旅局與台中市民宿協會及MITSUI OUTLET PARK台中港合作，花毯節期間入住山城及海線民宿即享優惠活動，不僅可至合作店家體驗手作等優惠，並可持MITSUI OUTLET PARK台中港當日不限金額消費發票或銷貨明細，兌換「保溫購物袋 & 店舗超值優惠券」乙份。(限量200份/不累贈)。更多的訊息可至「大玩台中」臉書粉絲(https://www.facebook.com/taichungresort/?locale=zh_TW)、「台中觀光旅遊網」(https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw)或「台中國際花毯節官網」(https://www.flowercarpet.tw/)查詢。（台中市政府觀光旅遊局廣告）

