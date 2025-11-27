台中國際花毯節首創「婚紗拍攝入園」
記者徐義雄／台中報導
台中國際花毯節自十一月八日至三十日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃浪漫開展。今年推出「婚紗拍攝入園」申請活動，大受準新人歡迎，活動期間事先提出申請，就可以在開園前與閉園後的專屬時段入園拍攝婚紗，浪漫身影留在絕美花海、打造專屬於花毯節的幸福畫面。
婚紗拍攝知名婚攝業者「威廉王經典婚紗」二十七日帶領一對新人入園拍攝，畫面唯美動人，蔚藍天空與繽紛花海的映襯下，為兩人的愛情留下最浪漫的見證。 觀旅局長陳美秀說，婚紗拍攝浪漫吸睛，新社的「九庄媽」更具有獨特的民俗傳統，邀請大家來新社「賞花追媽祖，幸福一輩祖」。
九庄媽信仰遍及山頂、新社、土城、畚箕湖、擺頭店、鳥銃投、大南與馬力埔等地，是當地重要的民間信仰特色，守護地方，緊繫新社人的情感，知名導演九把刀以「九庄媽輪祀」文化為核心，拍攝新作《神在我家》，呈現濃厚的土地情感與文化價值，獲得台北金馬影展金馬創投會議肯定，入選「台中拍創作獎」殊榮。
九庄媽採「有神無廟」形式，地方爐主輪流供奉，今年由新社畚箕湖庄輪值，「西月湖農園」為值年庄爐主府，九年前九庄媽輪值至畚箕湖時，同樣是西月湖農園作為爐主府，爐主江吉慶深表榮幸，機緣難得。
台中國際花毯節特別以知名卡通頻道「飛天小女警」為設計靈感，全新打造絕美花毯，以繽紛色彩與童趣造景，呈現夢幻花卉盛宴。新社是台中市內最多民宿申設的轄區，逛完花毯節先別急著回家，不妨選擇在充滿田園氣息的民宿留宿一晚，觀旅局與台中市民宿協會及MITSUI OUTLET PARK台中港合作，花毯節期間入住山城及海線民宿即享優惠活動。
