台中國際花毯節 週末開跑

「二○二五新社花海暨台中國際花毯節」將於十一月八日至卅日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期廿三天的活動橫跨四個週休假日，今年市府突破以往，推出結合全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造前所未見的全新主題花卉盛會。市長盧秀燕昨（四）日主持市政會議表示，全國最強大的花卉盛事將於這週六開跑，且今年中台灣農業行銷展售會由台中舉辦，邀請民眾到訪，除了能欣賞花卉藝術，也能一站就享受到中部八縣市的優質農產品。

廣告 廣告

觀旅局長陳美秀以「二○二五台中國際花毯節」為題進行專案報告表示，今年以卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，創作全新主題，並有直徑六十公尺、總高十八公尺的史上最大主花毯，完整還原小鎮村經典街景，每半小時精彩呈現主花毯秀，今年更新創婚紗攝影申請入園取景，期望讓新人留下永恆美麗的回憶；同時結合山城觀光產業合作，推出六大特色遊程、集結五十家山城民宿合作等；並與在地幼兒園、在地居民及樂齡團體落實「在地共創、樂齡長照、綠色照顧、社區美化」合作植栽、傳統工藝創作，擴大共創範圍。

「拚經濟、拚觀光、拚市民的好生活，一刻都不能停！」盧秀燕表示，目前仍在非洲豬瘟應變期間，但台中市各活動陸續進行中，上週舉辦的台中市民野餐日，參與人次超過廿六萬人次創；現在還在上場的則有台中購物節，接下來十一月份即將登場的物調券活動；而即將上場的「二○二五台中國際花毯節」，是全國最強大的花卉盛事，去年參與超過三五○萬人，今年還能一站享受到中部八縣市的優質農產品，活動長達廿三天，是最好的親子活動，請市民家人把握活動時間到訪。