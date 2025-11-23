台中國際馬拉松開跑！烤乳豬、蛋糕水果餐吃免驚

清晨6點多台中國際馬拉松正式開跑，今年吸引了國內外超過8千人共襄盛舉，沿途的補給站也很澎派。（圖／東森新聞）





清晨6點多台中國際馬拉松正式開跑，今年吸引了國內外超過8千人共襄盛舉，沿途的補給站也很澎派，除了有水果跟蛋糕，還有業者準備了烤乳豬請跑者吃，讓賽場瞬間成為流水席buffet。

業者準備了烤乳豬請跑者吃，讓賽場瞬間成為流水席buffet。（圖／東森新聞）

乳豬架在烤爐上烤的紅通油亮，煙霧繚繞遠處就能聞到香氣，讓人口水直流，工作人員手起刀落，烤乳豬就被切成好入口的形狀，民眾跑累了搶排大快朵頤。

參賽跑者：「這是我第一次參加，然後呢前面的話，是有一連續的山路，那個山路（跑起來）雖然很痛苦，但是你只要超過10K之後，來到12K這邊，你就有烤乳豬可以吃，然後是一整隻的就是讓你可以吃到飽，那沿途也有很多補給，像水果啊啤酒之類的。」

廣告 廣告

台中國際馬拉松上午6點10分正式開跑，一早氣溫冷颼颼，大約15度左右，跑友們熱情不減，有超過8千人共襄盛舉，補給站更是澎派，除了有業者準備一隻大約100台斤的烤乳豬，讓大家吃免驚，沿途還有布朗尼，小蛋糕、滷豆干，撥好的橘子切好的檸檬、香蕉、西瓜等水果，幫跑友們補充能量，讓馬拉松賽場瞬間變成流水席把費。

更多東森新聞報導

寒冬也有轉機！4生肖年底前迎好消息「財運回暖、工作翻紅」

普發1萬郵局24日開放臨櫃領取！首週尾數單雙號分流一次看

香港人「台北生活」太震驚：月薪4萬怎麼活？

