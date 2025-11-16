即時中心／徐子為報導



1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，目前生命徵象正常，住院觀察中。台中市府表示，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種眼鏡蛇，已巡查館內外情況並撒布石灰，預防蛇再次入館。





台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。



台中市立圖書館龍井分館主任陳秋華澄清，蛇並非原本就在館內，而是在入口處，後來才進到屋內。事發後館方已再次檢視，確認館內沒有其他蛇，同時也買了石灰粉，會在圖書館建築四周灑放，避免蛇出沒。



台中市農業局表示，獲報後立刻指派專業廠商到場處置，經查該種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種眼鏡蛇。為避免危及公共安全並維護生物多樣性，待廠商捕獲點交完成後，將送交有研究需求的學術單位，再帶至深山回歸原本棲地。



警方說明，當時圖書館一樓還有其他市民在，被咬女子當時正準備離去，但就在按開自動門時在門口被咬，蛇也可能是在那時鑽進屋內，並不是原本就在屋內。警方研判，附近有條排水溝，這條蛇可能是從排水溝出來經過，受到驚嚇後才咬人並鑽進圖書館，牠長約30多公分，僅是條小蛇，目前未發現有可疑的人為介入因素。



台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。









原文出處：快新聞／台中圖書館看書竟被眼鏡蛇咬 農業局：維護生物多樣性將放生

