台中土地公廟深夜付之一炬！竟是2男童縱火 函送少年法庭

[Newtalk新聞] 台中市西區忠誠福德祠昨日晚間發生火警，整座土地公廟幾乎付之一炬，所幸無人傷亡，警方調閱監視器發現，引發火警的竟是附近某機構的兩名男童，其中一名已滿12歲，依規定函送少年法庭調查。

位於台中市華美西街一段的忠誠福德祠，自民國87年落成一直是地方重要信仰中心，此次大火雖緊急撲滅，但廟內的神像、供桌、祠內雜物都被燒毀，警方調閱監視畫面發現，是2名男童持廟方點火器材蓄意縱火。

警方追查2名男童來自附近某收容機構，一名年滿12、另一名僅10歲，隨即通知該2名未成年人及監護人到案說明，但相關人員遲遲不到場，態度消極，廟方指出，目前先以處理善後為主，不排除提出民事求償。

警方指出，初步調查2名孩童以點香器點燃廟內物品引發火勢，其中10歲孩童將通報教育局介入輔導；另一名已滿12歲男童依法函送少年法庭，由法官後續裁定處置。警方也將持續調查機構管理是否涉及失職，以釐清整起事件責任。

